Más de un centenar de asociaciones participa en la XXV Muestra Internacional de Voluntariado de la UCAM

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de asociaciones se dan cita desde este jueves en la Muestra Internacional de Voluntariado de la UCAM, que este año celebra su 25 aniversario, un evento que ha inaugurado la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Según la presidenta de la institución docente, "es importante que podamos dar visibilidad a la labor que hacen, a la entrega de tantos voluntarios", tras lo que ha puntualizado que Murcia "destaca por su generosidad en las personas que están dando su vida, ayudando a los más desfavorecidos, a los más débiles".

En esta muestra participan "asociaciones y fundaciones de todo tipo, desde asistencial, sanitaria, ancianos, educativas, que atienden al Tercer Sector y que prestan un servicio importante a la sociedad, que por desgracia parece que cada vez se abre más la brecha entre los más desfavorecidos y los que podemos estar llevando una vida medio normal".

García espera que tanto los ciudadanos de Murcia como visitantes se pasen por la Muestra, instalada en la avenida Alfonso X el Sabio, donde las distintas entidades participantes expondrán sus proyectos más significativos.

Por su parte, la consejera considera que esta Muestra "es la mejor expresión y manifestación del potencial del voluntariado en la Región" y con ella se pone en valor "la figura del voluntario que, de una forma altruista, dedicando su tiempo y su trabajo, ayuda a los demás, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha reseñado que "aquí prácticamente hay mucho dolor, mucho sufrimiento en esta serie de casetas que ponen las instituciones de mucha gente que hay detrás, tanto personas que sufren las dificultades propias, de la pobreza o de las enfermedades, de las cruces de cada día, pero también de muchos voluntarios, de mucha gente que tiene un corazón muy grande".

Finalmente, Antonio Alcaraz, vicerector de Extensión Universitaria de la UCAM y director de la jornada, ha explicado que las asociaciones presentes muestran "la labor social que se hace de apoyo a los más necesitados o a las personas que, en un momento determinado, necesitan algo en su vida".

LEY DEL VOLUNTARIADO

En esta línea, Ruiz ha avanzado que el Gobierno se encuentra ya en la fase final de tramitación de la ley del voluntariado, que ha contado con la participación de todas las entidades sociales y los ciudadanos.

Una ley que recoge cerca de un centenar de aportaciones "no solamente de ciudadanos y entidades, también de administraciones, aportaciones que hablan de reforzar el voluntariado ambiental para concienciar más a la población, el voluntariado digital y el voluntariado social", ha puntualizado.