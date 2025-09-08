Más de un centenar de efectivos diarios garantizarán la seguridad en Carthagineses y Romanos

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha preparado un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante las fiestas de Carthagineses y Romanos, entre el 19 y el 28 de septiembre, que incluye más de un centenar de efectivos diarios, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha presidido este lunes la reunión de la Junta Local de Seguridad para coordinar el operativo en el que participan Policía Local, Protección Civil y Bomberos, junto con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Federación de Fiestas.

Entre las novedades que ha destacado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, para mejorar la seguridad en el entorno del campamento festero, se encuentra la instalación, de la mano de Servicios Sociales, de un punto azul o espacio seguro para la infancia y adolescencia ante cualquier situación de violencia o acoso, y un punto amarillo de atención a personas con discapacidad, que se suman al punto violeta para denunciar agresiones sexuales.

"También se va a disponer, en colaboración con Federación, de un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia en el recinto, con reconocimiento facial", ha señalado Llorca.

Por lo que respecta a Policía Local, los agentes se encargarán de garantizar la seguridad en desfiles, espectáculos y actividades en la calle, además de coordinarse con Policía Nacional en el interior del Campamento y con Guardia Civil en barrios y diputaciones.

El servicio contará con 200 policías más un inspector y un subinspector, además del turno ordinario. Sus principales tareas serán el control de accesos y estacionamientos en el entorno del Estadio Cartagonova, despejar las vías de evacuación del campamento y de la feria, realizar controles aleatorios para prevenir el uso de objetos peligrosos y el consumo de drogas, así como los controles de alcoholemia a partir de las 00.00 horas, la vigilancia de venta ambulante sin licencia y la prevención de botellón.

El dispositivo se reforzará con la presencia de GOESC, Drones y Unidad Canina en concentraciones previstas y conciertos, la instalación de una caseta de información próxima a la feria y la presencia de una patrulla interior en el mercado medieval del 24 de septiembre hasta cierre.

El campamento abrirá hasta las 6.00 horas el viernes 19, sábado 20, jueves 25, viernes 26 y sábado 27; hasta las 4.00 horas el domingo 21, lunes 22, martes 23 y miércoles 24; y hasta las 00.00 horas el domingo 28.

Dentro de la planificación policial también se ha tenido en cuenta la llegada de cruceros los días 20 (930 personas), 22 (1.030 personas en dos buques), 27 (781 personas) y 28 (dos buques con 648 y 1.048 personas).

El dispositivo de Protección Civil aporta entre 15 y 25 efectivos diarios, con una ambulancia por las mañanas y hasta cuatro por las tardes y noche dentro del Campamento.

Durante los días que dure las fiestas se mantendrán abiertos los puestos de vigilancia y salvamento en playas de Mar de Cristal, Galúa, Sirenas, Entremares, Cala Cortina, El Portús y San Ginés en horario de 11.00 a 19.00 horas.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que trabaja desde antes de las fiestas la revisión del campamento y aledaños, ha actualizado el Plan de Intervención Operativa, junto a la revisión con Policía Local del plan de evacuación exterior del campamento.

Durante los diez días de fiestas, cada tarde y noche habrá un retén preventivo de entre seis y siete bomberos con una autobomba urbana pesada y un vehículo ligero de coordinación, de manera que se hará la cobertura del pregón, las representaciones teatrales, los espectáculos pirotécnicos, así como rondas preventivas finales en el campamento.

Por último, se va a activar unidades de Servicios Sociales para la prevención de la mendicidad. Habrá equipos de calle todos los días de fiestas junto con la Policía Local.