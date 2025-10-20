Más de cien personas pasan por el Punto de Atención a los afectados por la dana en San Javier

Punto de atención habilitado por el Ayuntamiento de San Javier para atender y asesorar a vecinos afectados por las inundaciones y el corte de agua derivados de la dana Alice - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

Este servicio sobre ayudas y reclamaciones por daños está abierto de 9.00 a 14.00 horas en la primera planta del Ayuntamiento

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de personas ha pasado a lo largo de la mañana de este lunes por el Punto de Atención que ha habilitado el Ayuntamiento de San Javier para atender y asesorar a vecinos afectados por las inundaciones y el corte de agua derivados de la dana Alice, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los usuarios han acudido, en su mayoría, por daños ocasionados por inundación en sus hogares aunque al ser informados también han presentado la reclamación por el corte en el suministro de agua potable.

Dos funcionarias informan a los afectados de las ayudas estatales a las que pueden acogerse, para cumplimentar de manera digital con firma electrónica a través de 'www.proteccioncivil.es/asyudas/lineas-de-ayuda', donde también se pueden consultar todos los detalles de la convocatoria.

A los vecinos que no disponen de firma digital se les proporciona la solicitud y se ofrece información y ayuda para que la puedan presentar por Registro, en el Ayuntamiento, junto a la documentación requerida en la convocatoria de la ayuda, como recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros documentos que certifiquen la propiedad del bien, entre otras.

Las ayudas estatales disponibles afectan únicamente a las viviendas por lo que los daños en los vehículos se dirigen a las aseguradoras o Consorcio de Seguros.

En cuanto a la falta del suministro de agua potable y a los daños que haya podido ocasionar, ya sea en negocios o viviendas particulares, es el propio Ayuntamiento, en el mismo punto de atención, el que gestiona los expedientes de las reclamaciones a la Delegación del Gobierno.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Toni Martínez Torrecillas, que coordina este servicio, ha señalado que el punto de atención seguirá abierto de 9.00 a 14.00 horas de manera indefinida "hasta que sea necesario".