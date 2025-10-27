El máster de Formación de profesorado de la UMU aumentará sus plazas en más del 50 por ciento el próximo curso

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) ha aprobado en su sesión de este lunes la modificación del máster de Formación de profesorado para aumentar las plazas de nuevo ingreso, pasando de las 410 actuales a 637, un incremento que será asumido por la Facultad de Educación (495) y el centro adscrito ISEN (142).

La UMU enviará el próximo noviembre la modificación a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) con vistas a su posible implantación en el curso académico 2026/2027, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Además, la Universidad de Murcia ha actualizado la denominación de las convocatorias oficiales anuales de examen para armonizar los periodos de evaluación con la organización académica a partir del presente curso. La medida se aplicará a todas las titulaciones oficiales.

En concreto, pasarán a denominarse 'Convocatoria I' (exámenes que se celebren entre diciembre, enero y febrero); 'Convocatoria II' (entre mayo y junio), y 'Convocatoria III' (entre junio y julio), según lo ha trasladado al Consejo de Gobierno la vicerrectora de Estudios, Sonia Madrid.

Por su parte, el coordinador de Comunicación de la Universidad de Murcia, José Carlos Losada, ha comparecido para dar cuenta del desarrollo y los logros en la aplicación de las normas de comunicación implementadas gradualmente desde 2022.

El último eslabón ha sido el diseño y publicación de la nueva web oficial de la universidad ('www.um.es'), que recibe más de 25 millones de visitas cada curso oficial, y en la que se ha trabajado durante casi dos años para mejorar la usabilidad, la navegación y el diseño, aprovechando el último cambio de la identidad visual de la UMU.

PROYECTO PARA ATRAER TALENTO INTERNACIONAL

La vicerrectora de investigación, María Senena Corbalán, ha indicado en la reunión que el proyecto 'WIDEHorizUM: Widening Horizons for the University of Murcia' ha sido seleccionado en la convocatoria 2025 de Ayudas para la Preparación y Gestión de Proyectos Europeos y para facilitar la atracción de talento internacional, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027.

Esta selección deriva el trabajo desarrollado en los últimos años por la UMU en el marco de su Plan de Actuaciones, enfocado en reforzar la estrategia de recursos humanos en investigación (HRS4R), impulsar la dinamización en la atracción de talento y fortalecer programas como EXCELLENCE UMU, además de fomentar la participación en convocatorias internacionales de financiación en investigación e innovación.

Desde 2021, la Universidad de Murcia ha llevado a cabo una labor de dinamización, incorporando un total de 109 personas investigadoras a través de diversos programas nacionales e internacionales de talento.