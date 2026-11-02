El materno-infantil de La Arrixaca contará con una sala de cine y programará actividades dos días a la semana

Archivo - Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado la resolución por la que se da publicidad al convenio entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Fundación Juegaterapia para la instalación de una sala de cine en el Hospital Materno-Infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

La iniciativa persigue la humanización de la estancia hospitalaria de niños y niñas con cáncer u otras patologías de larga duración. Según la resolución, suscrita por la directora gerente del SMS, Irene Marín, y la presidenta de la fundación, Mónica Esteban, la entidad privada asumirá íntegramente la financiación, el diseño, la ejecución de las obras y el equipamiento técnico del espacio.

El Servicio Murciano de Salud pondrá a disposición un área aproximada de 45 metros cuadrados en la primera planta del centro sanitario, sin que el acuerdo suponga gasto alguno para las arcas públicas.

El convenio fija un periodo de vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un plazo idéntico de cuatro años más. Una vez concluidos los trabajos de acondicionamiento e inaugurada la instalación, el hospital asumirá la propiedad del espacio, así como su gestión y mantenimiento ordinario.

El acuerdo establece la obligación por parte de Juegaterapia de programar actividades cinematográficas y de ocio al menos dos días a la semana a través de su red de voluntariado.

Asimismo, el diseño de la sala permitirá su aprovechamiento por parte del centro sanitario para la realización de otras actividades compatibles fuera del horario de proyecciones programadas. Para velar por el cumplimiento del proyecto y coordinar la recepción de las obras, las partes constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por tres representantes de cada institución.