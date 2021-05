Los mayores de 70 años sin vacunar podrán pedir cita en su centro de salud para recibir la primera dosis

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

Los mayores de 70 años que aún estén sin vacunar podrán pedir cita para inocularse a partir de este viernes en su centro de salud, mientras que quienes se encuentren en la franja de edad de 60 a 69 tendrán la posibilidad de hacerlo a través del número de teléfono '968 12 12 12', según ha explicado el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

Pedreño ha apuntado que, de esta manera, la población mayor de 60 años que todavía no haya podido recibir la vacuna contra el coronavirus, bien por no tener los datos actualizados, bien por no haber querido hacerlo con anterioridad, podrán concertar cita y se les asignará un día para proceder a inocularse.

No obstante, ha señalado que al 92,4% de las personas pertenecientes a este grupo --el más vulnerable por razones de edad y el que concentra el mayor número de fallecimientos por el virus en la Región de Murcia-- ya se les ha administrado, al menos, la primera dosis.

El titular de Salud ha explicado que la tasa de incidencia regional se sitúa en la actualidad en 74,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y en 37,4 en la última semana.

El único municipio en nivel de alerta extremo en la Región es Caravaca de la Cruz, donde se detectaron ocho brotes (77 contagios en los últimos días), la mayoría generados en ambientes sociales y en reuniones familiares, con una incidencia que supera los 155 casos en los últimos siete días.

Por ello, la Consejería ha comenzado este jueves a hacer un cribado selectivo de pruebas PCR entre la población de 20 a 60 años de la localidad y de una de sus pedanías, Archivel.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El pasado martes, Salud comenzó a administrar la segunda dosis a los trabajadores esenciales menores de 60 años que ya recibieron la primera de AstraZeneca. A este grupo se les ofrece la posibilidad de vacunarse con una segunda dosis del mismo preparado o una de Pfizer (para ambos casos se debe firmar un consentimiento).

Según ha señalado Pedreño, por el momento una amplia mayoría de personas pertenecientes a este colectivo --el 90 por ciento-- ha decidido completar la pauta con AstraZeneca.

Por otro lado, el consejero ha explicado que la campaña de vacunación continúa según las previsiones establecidas. Así, esta semana se está citando a más de 80.000 personas para ser inoculadas, tanto en grandes espacios como en centros de salud.

Para la jornada de hoy se ha dado cita a más de 16.000 personas en los municipios de Murcia, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Yecla, Lorquí, Las Torres de Cotillas, Santomera, Torre Pacheco, Bullas, Calasparra y Moratalla.

Hasta este jueves se han administrado en la Región de Murcia un total de 709.063 dosis, de las que 243.696 corresponden a la segunda. Además, desde ayer por la tarde las personas de entre 50 a 59 años de Cartagena cuentan con la posibilidad de pedir cita desde la página web de Murcia Salud y a través de la aplicación de citas para móvil, donde pueden elegir entre los diferentes horarios disponibles.

En concreto, la vacunación se llevará a cabo en Cartagena, en el centro comercial La Rambla, los días 1, 2, 8 y 10 de junio. "Cada día a través de este sistema se va a citar más de 4.000 personas", ha apuntado el consejero, quien ha avanzado que este sistema fue utilizado este miércoles por unos 2.500 usuarios.

Preguntado sobre la vacunación de la población de entre 40 y 49 años, Pedreño ha indicado que el Servicio de Vacunas "está trabajando" para que dé comienzo en la primera o segunda semana de junio, tal y como anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras.

En relación al 'Pasaporte Covid', el titular de Salud ha precisado que "el proceso está avanzado" gracias al trabajo de un grupo que está a disposición del Ministerio de Sanidad. "Nos ajustamos a las previsiones que exige la Unión Europea, que es fecha 1 de julio", ha matizado.