La MCT inicia la renaturalización del parque de Tentegorra con un proyecto que emplea el agua como hilo conductor

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, visitan las obras de renaturalización del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), Juan Cascales, han asistido este martes al inicio de las obras de renaturalización del parque Rafael de la Cerda de Tentegorra.

El proyecto se articula en torno a un itinerario interpretativo que utiliza el agua como eje central para reproducir los paisajes de las localidades abastecidas por el organismo, según ha informado la MCT.

El diseño del parque contempla un flujo longitudinal de agua que se ramifica para representar ecosistemas kársticos, bosques de ribera, zonas de secano, regadío, costa y bosque mediterráneo. A lo largo del recorrido se instalarán puntos de observación y elementos informativos sobre los aspectos naturales e históricos del entorno.

La ejecución de las obras se llevará a cabo garantizando la continuidad del uso público de las áreas deportivas y recreativas.

En el marco de esta visita, Cascales y Lucas han supervisado también la fase final de las obras de renovación de las piscinas y pistas deportivas, cuya finalización está prevista para la próxima semana.

Tras los trámites administrativos pertinentes, se estima que la entrega oficial de estas instalaciones al Ayuntamiento de Cartagena se realice a finales del mes de abril. Asimismo, el Comité Ejecutivo de la MCT aprobó el pasado 20 de febrero el encargo para la redacción del proyecto de un nuevo edificio multiusos.

Esta infraestructura, inspirada en modelos arquitectónicos cartagineses y romanos, albergará un centro de interpretación sobre la historia del abastecimiento de agua en el sureste español, el archivo histórico del organismo y una sala para conferencias y jornadas de divulgación.