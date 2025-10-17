La MCT prosigue la limpieza del canal afectado y avanza hacia las tomas de las pedanías de Torre Pacheco y Murcia

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) continúa avanzando con las tareas de limpieza y desinfección del tramo de su canal de abastecimiento afectado por la DANA, tras haber superado la fase más crítica, lo que le ha permitido también comenzar a introducir ya esta mañana agua limpia en las redes municipales de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares.

Una vez superada esa fase, que se correspondía con el segmento del canal más afectado por las infiltraciones de agua con barro derivadas del temporal, varios equipos de trabajo se encuentran ya desplegados en siguientes tramos del canal, en los que se ubican las tomas de Los Sáez de Tarquinales (término municipal de San Javier), Avileses (Murcia), San Cayetano y Camachos (Torre Pacheco).

Si bien las tareas siguen siendo de gran dificultad, se espera que gracias al despliegue técnico y humano que está llevando a cabo la MCT -el máximo que permiten las características de la propia infraestructura- durante las próximas horas pueda producirse un gran avance hacia la restitución de la normalidad en el servicio de abastecimiento de agua potable que se vio interrumpido como consecuencia del temporal. Los trabajos se seguirán realizando el fin de semana durante las 24 horas del día.

Tal y como se hizo con el tramo correspondiente al sistema de El Mirador, la limpieza y desinfección de estos segmentos permitirá comenzar a restituir el suministro permanente en las tomas ubicadas en los mismos, e iniciar la distribución de agua limpia hacia las mismas, con el objetivo de seguir avanzando hacia la declaración de la aptitud del agua por parte de las autoridades sanitarias.

ABASTECIMIENTO A EL JIMENADO DESDE LA DESALADORA DE ESCOMBRERAS

Por otra parte, como parte de la gestión de la emergencia que está llevando a cabo la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, el organismo ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales la autorización pertinente para poder llevar a cabo un suministro de contingencia con agua no potable procedente de la desaladora de Escombreras a la pedanía de El Jimenado.

De esta manera, esta pedanía de Torre Pacheco, que toma el agua directamente del canal y no dispone en estos momentos de posibilidad de tener suministro, al encontrarse en un tramo posterior al sectorizado por la MCT para contener el alcance de la incidencia, podría disponer de suministro de emergencia para tareas como el llenado de cisternas, paliando en la medida de lo posible las afecciones a la población.

Una vez tramitadas y aprobadas las correspondientes autorizaciones, deberá ser el servicio municipal el que se encargue de conectar la red de la desaladora de Escombreras con la propia red municipal.

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA LIMPIA EN SAN JAVIER, SAN PEDRO Y LOS ALCÁZARES

Cabe señalar, asimismo, que paralelamente a todos estos trabajos, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sigue avanzando también hacia la restitución de la normalidad en el servicio de abastecimiento en San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, municipios en los que ya se está distribuyendo el agua limpia que está permitiendo que los servicios municipales de gestión del agua en estas localidades renueven su agua de conducciones.

Se trata de un paso fundamental para que finalmente las autoridades sanitarias puedan declarar el agua de los hogares como apta para el consumo humano.

En este sentido, la MCT ha comenzado a realizar tomas de muestras de los caudales que circulan por el canal ya limpiado que se están derivando hacia el sistema El Mirador (San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) para llevar a cabo los análisis químicos pertinentes, cuyos resultados se trasladarán a las autoridades sanitarias. Este trámite es el paso previo para llevar a cabo la última fase de cara a declarar el agua apta para consumo humano.

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla continúa llevando a cabo reuniones de coordinación diarias con los representantes de los ayuntamientos afectados con el fin de trasladar el estado de los trabajos, conocer sus necesidades y buscar conjuntamente, junto a las autoridades sanitarias, la restitución de la normalidad a la mayor brevedad posible.