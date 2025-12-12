Los médicos del SMS concluyen una "exitosa" huelga esperando avances en la negociación nacional y diálogo con la CARM

Médicos en la concentración en la Consejería de Salud durante la huelga - CESM

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos del Servicio Murciano de Salud (SMS) han puesto fin a la huelga médica que han llevado a cabo esta semana con una concentración a puertas de la Consejería de Salud como han venido haciendo a diario desde el martes, a la que sumaron otra el jueves en la Delegación del Gobierno cortando el tráfico en ambas avenidas.

Desde el Sindicato Médico CESM han señalado que el seguimiento de la huelga ha sido "muy elevado", tanto en las cifras del paro como en la asistencia a las concentraciones, por lo que no descartan ampliar el calendario de movilizaciones en enero. En concreto, el seguimiento ha sido del 63% en Atención Primaria y del 74% en el ámbito hospitalario, según han informado fuentes de CESM en una nota de prensa.

Aunque sí se ha reabierto la negociación con el Ministerio de Sanidad, consideran su propuesta "insuficiente" y, por otra parte, esperan respuesta del Gobierno de la Región de Murcia para iniciar un diálogo.

Sobre la mesa en el diálogo nacional, han señalado "puntos clave" que pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, la jornada laboral, una clasificación profesional acorde, la declaración de Medicina como profesión de riesgo y el carácter voluntario y negociado de la movilidad.

Paralelamente, el Sindicato ha pedido al Gobierno regional a negociar todas aquellas reivindicaciones de aplicación autonómica, como la protección económica de los profesionales en situación de Incapacidad Temporal y en todas las situaciones vinculadas a la maternidad y la paternidad, equiparar, al menos, la retribución de la jornada complementaria con la jornada ordinaria, así como un nuevo acuerdo de sustituciones para todos los médicos y el cumplimiento inmediato de los acuerdos suscritos en los ámbitos de Atención Primaria, Urgencias y Atención Hospitalaria; igualar la jornada anual en el ámbito de las urgencias hospitalarias y las urgencias extra hospitalarias.