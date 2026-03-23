Medio millar de efectivos conforma el operativo de seguridad y emergencias de la Semana Santa de Lorca

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, tras participar en la reunión de la Junta Local de Seguridad - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El dispositivo especial de seguridad y emergencias de Lorca para la Semana Santa 2026 movilizará a más de 500 efectivos y superará los 1.000 servicios coordinados entre los distintos cuerpos para dar cobertura a una afluencia estimada de más de 500.000 personas tanto en el casco urbano, como en las pedanías del municipio.

Así lo ha dado a conocer este lunes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, tras participar en la reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de estas fechas tan señaladas en el calendario.

El despliegue multidisciplinar contará con la participación directa de 130 agentes de la Policía Local --la totalidad de la plantilla operativa--, 200 efectivos pertenecientes a la Policía Nacional y la Guardia Civil, 100 miembros del Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil, además de un centenar de efectivos de servicios esenciales como Bomberos, Cruz Roja, Limusa y Aguas de Lorca, junto a 60 vigilantes de seguridad privada.

El dispositivo destaca por un componente tecnológico, que incluye el uso de drones con visión nocturna y cámara térmica, sistemas de videovigilancia, una unidad equina de la Policía Local, nuevos chalecos para los agentes y un sistema de enlace satelital permanente que garantiza la operatividad de las comunicaciones con el '1-1-2' incluso en momentos de máxima saturación de red.

Gil ha subrayado que el despliegue sanitario cuenta con el informe favorable del 061 sobre su idoneidad, "siendo uno de los pocos municipios que cuentan con esta aprobación específica".

El plan de actuación se divide en cuatro fases que abarcan la etapa previa de ensayos y viacrucis, el montaje de tribunas, la fase central de desfiles bíblico-pasionales y el desmontaje final, periodo en el que se procederá al repintado íntegro de la Avenida Juan Carlos I tras el paso de las caballerías y las procesiones.

En cuanto a la movilidad, el Ayuntamiento ha habilitado 32 zonas de aparcamiento con más de 12.200 plazas disponibles en solares estratégicos como la Alameda de la Constitución y la calle Carmen Ayala Gabarrón, debido a la indisponibilidad de otras zonas por obras de urbanización, manteniendo en todo momento reservas para vehículos de emergencia y servicios médicos.

La circulación se verá condicionada por las obras del soterramiento del ferrocarril ejecutadas por Adif, lo que obligará a establecer el doble sentido en la travesía Ramón y Cajal y a modificar el acceso de ambulancias a las urgencias de Santa Rosa de Lima por el Callejón de los Frailes y Carril de Caldereros.

El operativo contempla también un despliegue específico de siete efectivos para el Sábado de Gloria con motivo de la corrida de toros en el Coso de Sutullena, además de medidas tácticas acordes al nivel 4 de alerta antiterrorista que incluyen el bloqueo estratégico de accesos mediante vehículos policiales en las zonas de mayor concentración de público como los ejes de Corredera-Nogalte y Santo Domingo-Lope Gisbert.

El alcalde ha recordado que se permitirá la ampliación horaria para los establecimientos de hostelería y restauración, aunque se establecerán ceses temporales en la actividad de terrazas y barras en vía pública cuando coincidan directamente con el paso de los desfiles para garantizar la fluidez de las cofradías y la seguridad de los asistentes.

El regidor también ha anunciado la instalación de un 'Punto Seguro' contra agresiones sexuales en la zona de San Mateo que estará vigente desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes Santo, en horario de 18.00 a 23.00 horas.