Medio millar de militantes y simpatizantes celebran "un año de avances" en la comida de navidad del PP de Cartagena

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 militantes y simpatizantes participaron este domingo en la comida de Navidad del Partido Popular de Cartagena, una jornada de convivencia celebrada en el local social de Molinos Marfagones en la que la alcaldesa y presidenta del partido, Noelia Arroyo, agradeció el trabajo de los populares después de un año de gestión y de avances para Cartagena durante el que partido ha estado presente en todo el municipio, en reuniones de trabajo, visitas a obras, locales sociales y juntas municipales.

Arroyo ha definido el encuentro como una reunión del "partido con mayor capacidad de transformar el municipio" y ha afirmado que su obligación es solucionar problemas y proyectar la Cartagena del futuro. Así, ha señalado que el PP mantiene "abierta la puerta a cualquier persona que tenga algo que aportar a Cartagena, sea de la ideología que sea", y dirigió un agradecimiento especial a las "entidades sociales, culturales y vecinales que habéis aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor trabajar todos los días con vosotros".

La regidora del PP ha recordado que el año comenzó con la bienvenida a un centenar de nuevos militantes, y que el PP de Cartagena ha seguido creciendo porque el proyecto popular atrae cada vez a más vecinos que quieren implicarse "mientras otros partidos menguan, mendigan militantes, incluso los compran. Por la puerta abierta del PP de Cartagena sigue entrando nuevos militantes dispuestos a entregar su tiempo al proyecto sin pedir nada a cambio".

En su repaso del año, Arroyo ha destacado avances en vivienda; en seguridad, con los tres cuarteles de Policía Local entre los ya abiertos, en obra y en proyecto; y en industria y empleo, con la consolidación de CAETRA. También ha citado la apertura de más aulas de estudio y más juntas municipales en barrios y diputaciones, con el objetivo de que el cien por cien de la población esté representado al final de la legislatura.

Arroyo ha advertido que se necesitará "más trabajo y el mismo compromiso para mejorar la vida de los cartageneros", y ha adelantado que el próximo fin de semana participará en la 'Cumbre de alcaldes del PP' convocada por el presidente Alberto Nuñez Feijóo "para impulsar el cambio necesario en España también desde los ayuntamientos".

En el acto ha intervenido también el vicesecretario general del PP en la Región de Murcia, Joaquín Segado, que ha destacado que Arroyo "ha conseguido hacer el partido más grande y transversal. Ha atraído a personas distintas unidas por su compromiso por Cartagena. Ningún partido político es capaz de reunir a tanta gente tan diversa y comprometida por Cartagena un domingo por la mañana".

La convivencia contó asimismo con la participación del secretario general del PP en Cartagena, Ignacio Jáudenes, y del expresidente de la Junta Vecinal de Molinos Marfagones, Antonio Martínez Muñoz, junto a más de quinientas personas entre militantes, simpatizantes y representantes de entidades locales, culturales y vecinales invitadas por el partido.