Mejoran la señalización de senderos en Sierra Espuña y adecua el itinerario de La Santa de Totana

Senderos señalizados en Sierra Espuña. - CARM

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor impulsa nuevas mejoras en la red de senderos del Parque Regional de Sierra Espuña, con una actuación centrada en la señalización de itinerarios en la cara norte del espacio protegido y en la adecuación del sendero de La Santa de Totana.

"Queremos que el disfrute de Sierra Espuña sea cada vez más seguro, ordenado y compatible con la conservación del patrimonio natural", señaló la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira.

La iniciativa responde al incremento y la diversificación del uso turístico y recreativo experimentado en las últimas décadas en este espacio protegido, declarado Parque Regional en 1992 y con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado en 1995.

Sierra Espuña, además, forma parte de la Red Natura 2000, al estar declarada Zona de Especial Protección para las Aves y designada Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la presencia de hábitats y comunidades de aves de interés europeo.

En este contexto, el Gobierno regional subraya la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada a la creciente demanda de actividades vinculadas al uso público, desde un enfoque de desarrollo sostenible que permita compatibilizar la visita con la preservación de la biodiversidad y de los valores del Parque.

Sierra Espuña cuenta con distintivos como la Q de Calidad Turística, el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) y la Carta Europea de Turismo Sostenible, y la actuación prevista busca avanzar en esa línea en áreas que presentan carencias de señalización.

En concreto, en la zona norte del Parque Regional no existe actualmente ningún sendero señalizado dentro de la Red de Senderos Naturales del Espacio Natural Protegido, lo que sitúa a este ámbito en desventaja respecto a otras áreas del Parque en términos de uso público.

A ello se suma la necesidad de intervenir en el sendero de La Santa de Totana, cuyo trazado actual se ha visto interrumpido por un vallado, lo que obliga a replantear el itinerario para que sea más seguro y cómodo y tenga en cuenta la presencia de propiedad privada, evitando conflictos innecesarios.

Los trabajos previstos contemplan, en primer lugar, la señalización del sendero Vuelta al Cejo de las Palomas, en el entorno de Casas Nuevas (Mula), mediante la instalación de un panel de inicio y fin de ruta, paneles direccionales en puntos conflictivos y marcas homologadas de Pequeño Recorrido (PR) a lo largo de todo el itinerario, con especial atención a giros y cambios de sentido.

En segundo lugar, se diseñará un nuevo Sendero Local (SL) en la cara norte del Parque Regional, que contará también con señalización de inicio y fin, paneles direccionales, dos señales interpretativas y marcas específicas SL durante todo el recorrido. Por último, se llevará a cabo el replanteo y la señalización del sendero de La Santa de Totana, adaptando el trazado a la realidad actual del terreno.

La secretaria autonómica destacó que esta intervención se alinea con el proceso participativo que desarrolla el Parque para regular el uso público de los senderos, ante el impacto ecológico derivado de una afluencia elevada.

"Regular y señalizar bien los recorridos es una herramienta clave para proteger los ecosistemas, orientar a los usuarios y consolidar un modelo de visita responsable", añadió Ferreira.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 10.822 euros y un plazo máximo estimado de ejecución de cuatro meses. Está cofinanciada en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el 40 por ciento restante con fondos propios de la Comunidad Autónoma.