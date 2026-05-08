Los mejores quesos nacionales se podrán degustar en la I Feria del Queso Artesano de Cartagena del 15 al 17 de mayo

Presentación de la I Feria del Queso Artesano - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cartagena celebrará del 15 al 17 de mayo la I Feria del Queso Artesano y Productos Lácteos, un encuentro gastronómico que reunirá a 23 expositores especializados procedentes de distintos puntos del país, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad portuaria.

El evento, de acceso gratuito, ofrecerá una muestra de quesos artesanos, muchos premiados en certámenes nacionales e internacionales, junto a degustaciones y propuestas gastronómicas en un espacio diseñado para "comprar y tapear queso". Para ello, se podrán adquirir bonos de ocho degustaciones por 7 euros.

En la presentación de la feria, la edil de Comercio, Belén Romero, ha dicho que esta iniciativa se incluye en la estrategia municipal para reforzar la identidad gastronómica de Cartagena y apoyar al comercio de proximidad.

"Esta feria conecta directamente a productores y consumidores, pone en valor el producto artesano y consolida a Cartagena como un destino gastronómico en crecimiento", ha comentado Romero.

La feria contará con la participación de productores de toda España agrupados en la asociación Aquesart, una entidad que reúne a queserías artesanas de diferentes comunidades y que, a través de la marca de calidad QuesArte, ha llevado sus productos a ferias y eventos gastronómicos por todo el país.

Además, se sumará la presencia de comercio local, que ofrecerá sus elaboraciones artesanas y demostrará el talento repostero que también forma parte de la identidad gastronómica de Cartagena; y participarán bodegas de la Región de Murcia, que ofrecerán una selección de vinos locales para maridar con los quesos artesanos.

La Feria del Queso también servirá para visibilizar el trabajo de las queserías artesanas del municipio, que han logrado reconocimientos de prestigio nacional e internacional.

"Esta iniciativa se suma al trabajo desarrollado en los últimos tres años para posicionar a Cartagena como un destino gastronómico de referencia", ha dicho Romero.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Queso Artesano (Aquesart), Juan Carlos Lobo, ha hecho hincapié en que la feria se desarrollará tanto para la degustación de tapas como para comprar queso. "Vienen productores de toda España: Andalucía, Extremadura, La Mancha, Asturias y Baleares, y para quien no quiera queso habrá una foodtruck de chicharrones y buen jamón, además vino y refrescos".

La Feria se podrá visitar del 15 al 17 de mayo, viernes y sábado, en horario de 11.00 a 21.00 horas, y el domingo de 11.00 a 16.00, en la Plaza de las Cartagenas del Mundo en el puerto.