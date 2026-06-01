Mercadona abre su nuevo modelo de 'Tienda 9' en La Manga (Cartagena) con más espacio para frescos

Mercadona abre su nuevo modelo de 'Tienda 9' en La Manga del Mar Menor - MERCADONA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Mercadona ha abierto su segunda 'Tienda 9' en la Región de Murcia, concretamente en el centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos, en La Manga del Mar Menor (Cartagena), que incorpora más espacio para los productos frescos y mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

La apertura de este nuevo supermercado, en cuya construcción han participado 60 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 10 millones de euros, según ha informado la compañía.

Entre las principales novedades destaca la reorganización integral del espacio, que pasa de acoger una tienda estructurada por negocios a estar organizada por procesos, con el fin de optimizar el acto de compra, haciendo que sea más ágil, sencillo e intuitivo para los clientes.

Además, este formato favorece la actividad de la plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

CENTRALIZACIÓN DE PROCESOS EN EL OBRADOR CENTRAL

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la "máxima calidad y frescura", dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones y agilizan los procesos de la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda.

Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, con el fin de garantizar un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9', incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. Se trata de una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Tienda 8', que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas. El establecimiento, que en línea con las nuevas necesidades de los usuarios incluye una zona de descanso para los clientes, dispone de un aparcamiento de 275 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, siete de ellas para vehículos eléctricos, y 20 plazas para bicicletas.