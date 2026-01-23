Mercadona compró más de 4.800 toneladas de alcachofa en la Región de Murcia durante 2025

Alcachofas en el lineal de Mercadona - MERCADONA

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercadona, compañía de supermercados de venta física y online, ha comprado durante 2025 más de 4.800 toneladas de alcachofa procedentes de la Región de Murcia, un volumen que supone el 91% del total de alcachofa nacional adquirida por la compañía, lo que consolida a esta comunidad como su principal zona productora.

Este resultado es posible gracias a la colaboración con seis proveedores locales murcianos, con los que Mercadona mantiene relaciones estables a largo plazo basadas en la planificación, la especialización y la seguridad en la compra, según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

En concreto, los proveedores de la Región de Murcia con los que trabaja la compañía son Alhóndiga y Mercados, Frutas Esparza, Sol y Tierra, Activos Rurales (Cricket), Hermanos Marín y Alimer (Anecoop).

De cara a 2026, Mercadona prevé incrementar un 4% sus compras de alcachofa en la Región de Murcia, hasta alcanzar las 5.100 toneladas, reforzando así la presencia de este origen dentro de su surtido de productos frescos.

La campaña de alcachofa de Mercadona se desarrolla desde mediados de noviembre hasta mediados de mayo, estando el producto disponible en los lineales desde noviembre, coincidiendo con su mejor momento de consumo.

Desde la empresa han destacado su compromiso "con la calidad guía cada decisión", incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora. Esto se traduce en "una firme apuesta por el sector primario español y para ello se da preferencia a los productos frescos de origen nacional".

De esta manera, la compañía continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles, como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, reforzando con todos ellos su apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. En la actualidad, el 85% del surtido total de Mercadona es de origen España.