Mercamurcia supera las 64.000 toneladas comercializadas en frutas y hortalizas en el primer semestre de 2025

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, preside la Junta Extraordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, así como por representantes del Ayuntamiento de Murcia y de Mercasa, ha presidido la Junta Extraordinaria de Accionistas y el Consejo de Administración, en el que se ha dado a conocer el balance positivo y sostenible del Centro Logístico Alimentario en 2025.

En este sentido, el Mercado de Frutas y Hortalizas ha alcanzado una comercialización acumulada de 64.000 toneladas, lo que representa un incremento del 3,58% respecto al mismo periodo del ejercicio 2024.

Asimismo, el Mercado de Pescados ha experimentado un notable aumento del 7% en la comercialización, consolidando su tendencia al alza, mientras que el Complejo Cárnico ha registrado un crecimiento cercano al 2%, un reflejo de su consolidación en el mercado regional.

Este crecimiento global responde, en gran medida, al alto nivel de ocupación de módulos de venta y locales disponibles, así como a la incorporación reciente de nuevos mayoristas con una amplia experiencia en el sector hortofrutícola.

Entre ellos, destaca una nueva empresa que ha comenzado su actividad en Mercamurcia y que cuenta con cultivos propios en la Región de Murcia, especialmente de uva sin pepita de gran calidad, lo que ha permitido aumentar los volúmenes de comercialización y reforzar la presencia de productos de proximidad y locales, uno de los principales valores diferenciales del centro logístico.

Durante la reunión también se formalizó el nombramiento de Virginia Bugallal como vicepresidenta primera del Consejo de Administración, en representación de Mercasa, así como la toma de posesión de María José Pérez como nueva consejera, también por parte de la empresa estatal.

Entre otros asuntos abordados también se puede destacar la adjudicación del nuevo servicio de vigilancia de los mercados, una medida orientada a reforzar la calidad de los servicios ofrecidos a mayoristas, operadores y usuarios del complejo.

Además, se ha presentado el informe de adaptación al nuevo horario oficial del Mercado de Frutas y Hortalizas, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que responde a la necesidad de ampliar los tiempos de comercialización y mejorar la atención de los mayoristas al comercio minorista, en línea con las demandas actuales del sector y en búsqueda constante de una mayor eficiencia.

Con esta evolución positiva registrada durante el primer semestre del año, Mercamurcia consolida su papel esencial como Centro de Distribución Logística Alimentaria de referencia en el sureste español.

Su ubicación estratégica en la Región de Murcia, unida al dinamismo del sector agroalimentario y la actividad de más de 160 empresas, refuerza su posición como pieza clave en el sistema de abastecimiento alimentario.

Mercamurcia forma parte de la Red de Mercas de Mercasa, la mayor red pública de mercados mayoristas de productos frescos del mundo. Esta red abastece a más de 30 millones de personas en todo el país a través de 24 centros distribuidos por el territorio nacional, y constituye un eslabón fundamental en la cadena de valor agroalimentaria española.