Meteorología emite aviso amarillo este sábado en toda la Región de Murcia por rachas de viento de hasta 70 km/h

Olas, viento, fenómenos costeros, aviso amarillo - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este sábado en la Región de Murcia aviso amarillo por rachas de vientos de hasta 70 km/h en algunas zonas.

En concreto, en las zonas del Altiplano, el Noroeste y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso estará activo desde esta medianoche hasta las 15.59 horas de este sábado, con rachas máximas de hasta 70 km/h y vientos del noroeste.

Mientras que en la Vega del Segura y Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso comenzará a las 10.00 horas y permanecerá activo hasta las 15.59 horas.

También se ha activará el aviso por fenómenos costeros en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón a partir de la medianoche y hasta las 11.59 horas, con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h y de fuerza 7.