Meteorología mantiene su aviso por viento con rachas de hasta 70 km/h este jueves en el Altiplano

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido para este jueves aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento en el Altiplano.

Se prevén rachas máximas de hasta 70 km/h a partir de las 8.00 y hasta las 18.00 horas, con vientos de componente oeste.