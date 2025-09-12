Miles de murcianos y visitantes disfrutan del espectáculo 'Murcia 1200' en la Plaza Belluga

Imagen del espectáculo 'Murcia 1200' en la Plaza Belluga. - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de murcianos y visitantes disfrutaron este jueves por la noche del espectáculo 'Murcia 1200: El relato de una historia' en la Plaza Belluga, una producción exclusiva que incluyó una escenografía de tres escenarios y efectos especiales de gran formato.

El montaje, concebido para esta efeméride, reunió a un centenar de artistas en un espectáculo que combinó música, teatro y efectos especiales para ofrecer un recorrido por los hitos de la historia de la ciudad.

La compañía musical Belter Souls puso la banda sonora principal de la velada, con la maestría de la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, dirigida por Raúl López Sánchez, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La voz del cantaor Curro Piñana aportó un sello de autenticidad al relato, mientras que los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón protagonizaron escenas teatralizadas que despertaron aplausos.

La propuesta, escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda, se estructuró en cuatro bloques que conjugaron tradición y modernidad.

Obras universales como 'La Primavera' de Vivaldi o 'Mediterráneo' de Serrat se entrelazaron con referencias a figuras clave de la historia murciana como Abderramán II, Alfonso X, Salzillo o Floridablanca. Uno de los momentos más emotivos llegó con la musicalización de un poema de Ibn Arabi interpretado por Piñana.