Un millar de alumnos de 16 colegios de Murcia muestran su apoyo a los niños con cáncer de la mano de Fundación Aladina

Un millar de alumnos de 16 centros educativos del municipio de Murcia muestran su apoyo a los niños con cáncer de la mano del proyecto 'Pañuelo Challengue' de Fundación Aladina - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un millar de alumnos de 16 centros educativos del municipio de Murcia han mostrado este jueves su apoyo a los niños con cáncer de la mano del proyecto 'Pañuelo Challengue' de Fundación Aladina, en el marco de un acto que ha tenido lugar en la plaza del Cardenal Belluga bajo el lema 'Murcia, pañuelos que abrigan el alma'.

En el evento, varios niños han leído un manifiesto dirigido tanto a los menores que padecen cáncer, con frases como "os mandamos mucha abrazos y alegría" y "Murcia es una familia grande que acompaña", como a sus familias, a las que han enviado "fuerza" y les han dicho que son "increíbles".

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía de Murcia, Belén López, ha destacado que los niños participantes en este acto han querido "mostrar su apoyo y dar toda su fuerza y su cariño" a quienes sufren cáncer infantil y a sus familias.

"El Ayuntamiento de Murcia lo único que hace aquí es apoyar ese sentimiento de apoyo de nuestros niños y generar en ellos esa empatía y ese valor de solidaridad", ha indicado López en declaraciones a los medios de comunicación antes del comienzo del evento organizado por la Fundación Aladina en el centro de la ciudad.

Por su parte, la directora de la Fundación Aladina, Isthar Espejo, ha destacado que la campaña tiene carácter nacional y a ella se han sumado comunidades autónomas, ayuntamientos, colegios, empresas y personalidades.

"Queremos dar visibilidad a todos los niños que están enfermos y mejorar su calidad de vida a través de los diferentes programas que tiene la Fundación, como por ejemplo el gran gimnasio que estamos a punto de construir aquí en la Región de Murcia", ha señalado.

Sobre esta obra, Espejo ha indicado que "está a punto" de colocarse "la segunda piedra" y espera que el proyecto esté finalizado en un año, después de que la primera piedra la pusiera el embajador de la Fundación y actor estadounidense Richard Gere en una visita a Murcia a finales de noviembre.

La directora de la Fundación Aladina también se ha referido a la iniciativa 'El pañuelo de la huerta', que ha definido como "una de las campañas más bonitas y especiales" que lleva a cabo la organización. "Esperamos que Murcia se llene de color a través de los pañuelos solidarios".