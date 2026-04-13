El Ministerio Fiscal pide penas de hasta ocho años y medio para los acusados por el caso Atalayas

Archivo - Bomberos de Murcia trabajan frente al Teatre, en la zona de ocio de Las Atalayas, donde ocurrió el incendio - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide en su escrito de conclusiones provisionales, al que Europa Press ha tenido acceso, penas de hasta ocho años y medio para los acusados por el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros el 1 de octubre de 2023 en el que perdieron la vida 13 personas.

En este documento se pide que se siente en el banquillo a siete acusados. Esta pena de ocho años y medio se pide para cinco de ellos, los dos administradores de ambos locales, la encargada de Teatre, el administrador de hecho del local y el ingeniero técnico industrial que dirigió la división de ambos locales. Además, se piden 7 años y 9 meses para el dueño de la máquina de chispas de fuego frío y 4 años para el organizador de la fiesta que se celebraba esa noche.

Para los cuatro responsables de los locales, además, se solicita la pena de inhabilitación especial para la dirección y administración de empresas con trabajadores a su cargo, así como para la explotación y gestión de restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas y discotecas, durante el tiempo de la condena. Para el ingeniero se solicita su inhabilitación como tal por once años.

En este escrito, se pide la responsabilidad civil directa de la aseguradora y la subsidiaria de la mercantil Teatre Murcia.