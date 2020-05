Miras: "no podemos estar satisfechos con el fondo no reembolsable hasta no saber lo que nos corresponde"

Advierte que solo en el gasto sanitario extra que ha supuesto la crisis va a consumir todo el objetivo de déficit de la Región para 2020

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha reconocido que no puede estar "satisfecho" del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables anunciado por el Gobierno central para las comunidades autónomas "hasta que no sepamos cuánto nos corresponde y cuáles son los criterios y umbrales objetivos" para el reparto.

"Yo creo que el umbral de la población puede ser objetivo muy razonable", tal y como ha señalado López Miras al ser preguntado por este asunto en una entrevista concedida a TVE recogida por Europa Press.

En cambio, en cuanto a un posible umbral que establezca la incidencia del COVID-19 por territorios, se pregunta "qué parámetros se van a tener en cuenta, porque también se podrían tener en cuenta los de una buena gestión".

"Porque el hecho de que hayamos tenido menos contagios y fallecidos en la Región de Murcia también ha sido fruto de una buena reorganización del sistema sanitario, y de aportar más recursos humanos y materiales al servicio de Atención Primaria", ha defendido López Miras, quien se pregunta "si esto se va a tener en cuenta o no".

"Son muchas las incertidumbres que esperamos que se resuelvan en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado formalmente, porque es donde se tienen que dirimir estas cuestiones", según López Miras, que no obstante se ha mostrado a favor de la creación de este fondo.

Y es que ha recordado que el Gobierno murciano llevaba ocho videoconferencias reclamando un fondo extraordinario no reembolsable "para suplir el gasto que se ha derivado de la crisis del COVID-19, porque solo en el gasto sanitario extra que ha supuesto vamos a consumir todo nuestro objetivo de déficit para 2020".

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Al ser preguntado por si es partidario de que el PP vote a favor este miércoles de prorrogar el estado de alarma, López Miras se ha preguntado si "es tan difícil" que el presidente del Gobierno "se siente y llame al líder de la oposición para pedirle ese apoyo y pactar esa prórroga". Sobre todo, añade, "en esta situación sin precedentes" en la que "es importante la unión de trabajo" y cuando el presidente del Gobierno está pidiendo un poder "absolutísimo como nunca antes en la democracia".

El problema, a su juicio, es que "hemos cambiado ya de fase". Y es que, hasta ahora, "había que tomar decisiones con rapidez y prácticamente de forma unilateral para salvar vidas", pero ahora entramos en una segunda parte de la crisis sanitaria, la de la reactivación económica y social en la que las decisiones "tienen que ser "participadas, no como hasta ahora".

Se pregunta "qué problema tiene Pedro Sánchez para sentarse con aquellos a los que va a pedir el apoyo". Y es que, añade, "el problema es que se está pidiendo un absoluto y no está explicando para qué".

Por ejemplo, se pregunta si quiere el apoyo "para poner en marcha medidas que den más liquidez a las empresas, que flexibilicen los ERTE y para ayudar a los que más lo necesitan" o si es para "seguir recortando derechos y libertades e implantar una hoja de ruta que responda a intereses políticos".

"Yo sigo sin entender por qué no llama el presidente del Gobierno al líder de la oposición, al señor Casado, y pacta con él", ha afirmado López Miras que, no obstante, ha considerado que el estado de alarma era "necesario" y, de hecho, recuerda que lo pidió antes de que lo aprobara Sánchez y lo ha apoyado "sin fisuras".

Respecto a cómo limitar la movilidad sin el estado de alarma, ha señalado que se puede hacer con la Ley general de salud pública, que establece que las autoridades "podrán tomar las decisiones que estimen oportunas para proteger la salud de las personas".

"Pero yo no creo que tengamos que ir a este supuesto, creo que estamos en una situación en la que es necesaria la coordinación y la unidad de trabajo", ha defendido López Miras.

Al ser preguntado por si ve factible que el PP negocie los Presupuestos Generales del Estado para que Sánchez no tenga que depender de otros socios, López Miras cree que "el gran problema son los posicionamientos de Pedro Sánchez y del PSOE, no ya tanto Podemos".

"Últimamente se hablaba de un Gobierno de concentración y yo siempre he comentado que, por el hecho de que salga del Gobierno Podemos e Iglesias, Sánchez no se vuelve de centro ni el PSOE de derechas", sino que, a su juicio, "el problema son los planteamientos del PSOE al elaborar esos presupuestos, porque una de sus premisas es la subida de tributos".

"Yo sigo intentando pactar una estrategia de reactivación económica y social en la Región y la primera condición que me pone el PSRM sobre la mesa es la subida del IRPF y la recuperación de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones; y ahí no nos vamos a poner de acuerdo", ha aseverado.

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD

Al ser preguntado por las críticas del PSRM respecto al presunto "recorte" presupuesto en sanidad de la Región y por la subida de su salario, López Miras cree que este debate "no es pertinente" y "mucho menos que se haga eco de estos bulos el presidente del Gobierno en el Congreso". A su juicio, "basta con ir al Boletín Oficial de la Región de 2019 y 2020, y al comparar vemos que el presupuesto se incrementa en 2020".

Por otro lado, ha desmentido que haya una subida retributiva en mitad de la pandemia, "porque el anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad se aprobó en enero" e indica que "se establece la igualdad retributiva entre los consejeros y el presidente", algo que "es tan lógico y coherente que no tuvo ningún tipo de enmienda ni por parte del PSOE ni de Podemos".

CIERRE DE IFEMA

En cuanto a las imágenes del cierre de IFEMA, ha reconocido que no se deben corresponder "con el mensaje que debemos de transmitir" pero cree que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "asumieron el error, lo que les honra".

"Si tenemos dos ejemplos de una buena gestión de esta pandemia la encontramos en Ayuso y Almeida", ha asegurado López Miras.