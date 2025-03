Miss Caffeina, Nil Moliner y Pignoise encabezan el cartel de La Laguna Sound

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Javier acogerá la nueva edición del Festival La Laguna Sound que se celebrará los días 11 y 12 de julio en el recinto ferial de la localidad con un cartel encabezado por Nil Moliner, Miss Caffeina y Pignoise.

A lo largo de los dos días de conciertos también actuarán bandas como Malmö 040, Marlena, Veintiuno, Claim, Carmesi, Don Fluor, Me & Reptiles y Sea Or Sea, entre otras formaciones como los ganadoras de La Laguna Talent, ideado para premiar el talento novel y más artistas invitados, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

Este es el cartel dado a conocer hoy en la presentación oficial del Festival que ha tenido lugar en la Sala de catas de Estrella de Levante en Murcia, una de las empresas patrocinadoras, por Tomás Navarro, de Fun &Bro Events, organizadora del Festival, con la participación del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y la asistencia de la concejala de Juventud de San Javier, Isabel Madrid.

Desde la organización del evento, Tomás Navarro, ha asegurado que este es "un festival fresco, alegre, que quiere hacer disfrutar a la gente" y ha subrayado su compromiso medioambiental y social. Además, ha adelantado que un 5 por ciento de los beneficios se donarán a una asociación encargada de la regeneración del Mar Menor .

Por otro lado, la organización del Festival sigue cerca de Aidemar, la Asociación para la Integración del Discapacitado del Mar Menor, y en esta ocasión lo hará "invitando y facilitando la asistencia gratuita a estos chicos y sus monitores para que disfruten de la música".

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo ha destacado las bondades del recinto ferial para acoger el Festival que cuenta con el apoyo municipal y que se mostró encantado de acoger en San Javier. Luengo ha agradecido la apuesta y la labor de los promotores y organizadores del Festival.

El Festival sigue creciendo en esta edición y más allá de una amplia oferta musical, contará con una zona gastro que reunirá varias food trucks con lo mejor de la gastronomía regional y una zona market.

Las entradas ya están a la venta en www.lalagunasound.compralaentrada.com y seguirá anunciando novedades en sus redes sociales.