MITECO avanza en la definición del documento final de los 'Encuentros por el Mar Menor', con 160 propuestas consensuadas

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM), adscrita al Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), organizó el pasado miércoles, en el Ayuntamiento de Los Alcázares, la primera reunión de la tercera fase del proceso participativo de los Encuentros por el Mar Menor, en los que, junto a más de 50 representantes de todos los sectores implicados en el territorio, se está definiendo el documento final con las propuestas de mejora ambiental, económica y social del Mar Menor y su cuenca vertiente.

Esta iniciativa se enmarca en la línea 9.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con 675,05 millones de euros, uno de cuyos objetivos es el desarrollo de procesos participativos, diagnósticos y la elaboración de propuestas que orienten las líneas estratégicas y las prioridades a seguir para la mejora del Mar Menor y su cuenca vertiente, así como la calidad de vida de la población que vive en este territorio.

Más de 70 entidades y organizaciones vecinales, sociales, ambientales, económicas, empresariales, educativas y del sector primario han participado en este proceso, desarrollado en tres fases, en el que han realizado más de 250 propuestas, que se han agrupado en 164 en la propuesta de documento final, a través del trabajo de síntesis y consenso llevado a cabo entre la oficina y los representantes de los diferentes colectivos participantes.

Una vez que finalice el plazo dado para aportar observaciones, el documento emanado de este proceso será divulgado por la Oficina Técnica del Mar Menor, y puesto a disposición de las distintas administraciones que operan en el territorio y tienen las competencias para intervenir en las distintas materias de las propuestas planteadas, a través de los órganos de gobernanza creados y en funcionamiento en virtud de la normativa vigente, como son la Comisión Interadministrativa, el Consejo del Mar Menor y el Comité de Representantes.

El documento aborda iniciativas y propuestas en seis materias: Patrimonio Natural y Cultural (Recuperación de la dinámica natural del Mar Menor y su cuenca; Renaturalización del territorio y Protección y conservación del Patrimonio Cultural y Etnográfico); e infraestructuras y servicios públicos (Transporte, conexión entre municipios y vía pública; Saneamiento y abastecimiento de aguas; Educación reglada; Sanidad pública; Ciudades sostenibles y Residuos, limpieza y salubridad pública).

También bienestar, cohesión social y acceso a derechos individuales y colectivos (Empleo digno y acceso igualitario al trabajo; Derecho a la vivienda digna y adecuada; Ocio y tiempo libre con enfoque sostenible y comunitario; Deporte; Salud integral y prevención; Fortalecimiento de sectores vulnerables y Desarrollo comunitario); educación y sensibilización sobre el Mar Menor (Educación y sensibilización ambiental y para la convivencia social); economía sostenible (Ordenación del territorio y desarrollo urbano sostenible; Turismo; Agricultura; Ganadería; Pesca; Sector náutico y Sector comercial); y gobernanza Institucional (Coordinación entre administraciones; Normativa y legislación; Co-Participación y Financiación e inversiones públicas).

El documento presentado ayer, culmina la tercera fase de estos encuentros, que comenzó en marzo con una primera fase, consistente en cinco reuniones sectoriales en las que participaron 115 personas en representación de 75 entidades de los ámbitos social, ambiental, primario, económico y educativo.

De esa primera fase, se eligieron para la segunda fase a 40 representantes cuya labor fue trabajar conjuntamente en profundizar las propuestas y líneas estratégicas que, de forma estructurada, se facilitaron por parte del equipo de profesionales de la Asociación PASOS, que ha apoyado a la oficina en la dirección de este proceso.

Los encuentros y talleres de trabajo se han celebrado en San Javier, El Llano del Beal (Cartagena) y Los Alcázares, y concluirá el próximo mes de enero en Murcia, con un evento abierto a la sociedad, en el que se presentará públicamente el documento final con las propuestas.