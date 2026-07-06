El Miteco finaliza la restauración dunar en 33.000 metros cuadrados de La Manga del Mar Menor

Restauración de dunas en La Manga del Mar Menor - OFICINA TÉCNICA DEL MAR MENOR

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha finalizado los trabajos de la fase I de la restauración de dunas en seis áreas de La Manga del Mar Menor (33.000 metros cuadrados), cuyo objetivo es conservar los valores naturales en una zona altamente presionada por el urbanismo.

Este proyecto, en el que se han invertido 210.000 euros, está incluido en la línea 3.2 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM) y abarca el tramo comprendido entre el Canal del Estacio y Veneziola, en el término municipal de San Javier, según ha informado la Oficina Técnica del Mar Menor.

Las actuaciones, financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tienen como objetivo especial evitar la proliferación de especies invasoras, uno de los factores principales de amenaza para la biodiversidad en España, eliminándose 3.900 metros cuadrados de estos ejemplares, como la uña de gato (Carpobrotus edulis).

La Dirección General de la Costa y el Mar ha creado unos 3.800 metros cuadrados de dunas nuevas a partir de arribazones de posidonia y ha plantado 10.923 ejemplares de especies autóctonas en 5.000 metros cuadrados.

La restauración ambiental de dunas mediante la introducción de especies autóctonas se ha completado con la protección de estas áreas mediante vallados blandos y la implantación de captadores de arena en distintas zonas.

Con ello se pretende recuperar la vegetación propia de un ecosistema dunar, lo que contribuirá igualmente a mantener el equilibrio sedimentario costero y amortiguar los efectos erosivos del oleaje sobre la costa, gracias al efecto de las dunas como reserva de arena para las playas.

ESPECIE ENDÉMICA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Entre las diferentes especies dunares plantadas se encuentran la esparraguera del Mar Menor (Asparagus macrorrhizus), azucena de mar (Pancratium maritimum), cuernecillo de mar (Lotus creticus) y lechuga de mar (Limonium cossonianum) Precisamente, la esparraguera, especie endémica del Mar Menor, entró en abril de 2023 en la categoría de 'en peligro de extinción' del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Se distribuye, principalmente, en áreas dunares de La Manga del Mar Menor, la mayoría de ellas catalogadas como suelo urbanizable y fuera del dominio público marítimo terrestre y de su zona de servidumbre. Por ello, su principal amenaza es la urbanización de este cordón litoral.

VALLADO PERIMETRAL

Para que la restauración pueda culminarse con éxito es necesario evitar el tránsito de personas y vehículos por las zonas regeneradas, por lo que se ha instalado un vallado perimetral de postes de madera y cuerdas alrededor del ecosistema dunar.

Los trabajos de eliminación de flora alóctona serán constantes y periódicos para prevenir su propagación, dado que las especies exóticas invasoras suelen ser resilientes y pueden regresar si no se monitorean y gestionan de manera continua.

Por ello, el Miteco repetirá las labores de erradicación cada cuatrimestre durante, al menos, cuatro años. La Dirección General de la Costa y el Mar ha seleccionado seis zonas de actuación de superficie muy variable. De ellas, dos cuatro en el Mar Menor (Playa Chica y Veneziola Sur, Centro y Norte).

Las acciones de restauración dunar se han completado con la demolición y retirada de restos de estructuras de hormigón, así como escombros acumulados, que se localizaban en las zonas de actuación.

Estas actuaciones forman parte de la medida 3.2 de Protección y recuperación de la ribera Mediterránea del Marco de Actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, que incluye la recuperación de la vegetación propia de los ecosistemas dunares que aún pueden ser recuperables en el Dominio Público Marítimo Terrestre de La Manga, lo que contribuye a mantener el equilibrio sedimentario costero y amortiguar los efectos erosivos del oleaje sobre la costa, al mismo tiempo que se minimizan los efectos negativos del cambio climático.

Estas actuaciones se suman a otras de mayor envergadura, como, en el caso de La Manga, la recuperación y restauración del área ocupada por las instalaciones de Puerto Mayor y de la Caleta del Estacio, ya adjudicada, así como el acondicionamiento de la playa de La Llana, que está pendiente de que la Comunidad resuelva la reversión al Dominio Público Marítimo Terrestre de terrenos que son necesarios para ejecutar el proyecto en su integridad.