El MITECO inicia el Cinturón Verde del Mar Menor con la renaturalización de una finca agrícola en el entorno del Carmolí - MITECO

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD), ha iniciado el Cinturón Verde del Mar Menor con el Área de Restauración de Ecosistemas en el Entorno del Carmolí (Los Urrutias, Cartagena), una intervención dotada con más de 1,4 millones de euros de presupuesto.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas; la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del MITECO, Francisca Baraza, y la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho, han recorrido la zona que se pretende renaturalizar.

La zona, cuya superficie alcanza las 28 hectáreas, se sitúa en una antigua finca agrícola del entorno del Cabezo del Carmolí, adquirida por el Ministerio, y que anteriormente albergaba diferentes espacios dedicados a la actividad agraria, según han informado fuentes del MITECO en una nota de prensa.

El delegado del Gobierno de España en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado "la magnitud de las intervenciones del MITECO para restaurar al Mar Menor", llevando a cabo "precisamente aquí, en la Región de Murcia, las medidas más ambiciosas que se hayan puesto en marcha en cuanto a la restauración de ecosistemas en todo el Estado", y que, ha recordado, "han sido premiadas por la ONU como emblemas de este tipo de políticas a nivel mundial".

Lucas ha señalado que "en apenas un mes cinco de los proyectos más trascendentes del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), que suponen una inversión directa del Estado de 65 millones de euros, de los 542 millones que ya se han movilizado, han dado pasos decisivos en su ejecución, lo que demuestra el compromiso del Gobierno de España, extendido en el tiempo, por la Región de Murcia".

Por su parte, la Comisionada del Ciclo del Agua del MITECO, Francisca Baraza, ha destacado "el elevado ritmo de ejecución" del Marco para Recuperar el Mar Menor tras una "primera fase de diseño y de gestión ambiental y administrativa de los proyectos", incidiendo en que el MAPMM, con 675,05 millones de euros de dotación total, es una "poderosa herramienta cuyos beneficios pronto podremos comprobar y que ya ha adquirido una dinámica que es irreversible", enmarcando su labor en el contexto del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

Del mismo modo, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, María Jesús Rodríguez de Sancho, ha indicado que estas actuaciones "responden a la filosofía de intervención sobre el territorio del Ministerio, con proyectos que proponen soluciones basadas en la naturaleza, siguiendo las enseñanzas de la ciencia y actuando sobre el origen de los problemas que afectan negativamente al Mar Menor", en especial, según ha señalado, "la contaminación de las masas de agua a causa de las actividades humanas".

Con un plazo de ejecución de siete meses, este proyecto pertenece a la Línea 2.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), y consiste en la creación de un Cinturón Verde perimetral a la laguna, con dos humedales seminaturales, cuatro filtros verdes y áreas de renaturalización, cuyo objetivo es destinar más de 500 hectáreas para retener los contaminantes procedentes de la cuenca vertiente (hasta 918 toneladas de nitraros anuales), así como recuperar la conectividad ecológica y el paisaje.

Los objetivos de esta actuación son los la recuperación del paisaje y usos tradicionales del Campo de Cartagena; mejorar las prácticas de conservación de suelos; el incremento de la biodiversidad característica de la zona; mejorar el comportamiento del territorio ante episodios de inundación mediante actuaciones de corrección hidrológica y de retención de sedimentos, sólidos en suspensión y contaminantes en el Mar Menor, generando zonas de amortiguación de los impactos que recibe la laguna por los diferentes usos del territorio y crear un conector ecológico entre zonas de la red de espacios protegidos.

ÁREAS DE LAMINACIÓN DE LA RAMBLA DEL MIEDO

La zona de actuación está atravesada por una zona de flujo preferente (ZFP) de la rambla del Miedo, por lo que el proyecto incluye dotar al cauce del espacio adicional suficiente para permitir su movilidad natural, así como la laminación de caudales y carga sólida transportada, favoreciendo la amortiguación de las avenidas.

Para reducir la energía del agua de escorrentía en estas zonas, evitar los aumentos de calado aguas abajo y favorecer la laminación del agua y la sedimentación de las partículas arrastradas y en suspensión, se ha planificado la realización de cinco áreas de laminación a lo largo de la ZFP, que consistirán en depresiones en el terreno, sin ningún tipo de impermeabilización, de manera que el agua acumulada, además de evaporarse, pueda infiltrarse en el acuífero.

El área de intervención consta de cuatro módulos de plantación de especies autóctonas y adaptadas a las condiciones climáticas y del suelo.

El primero es la recuperación del paisaje tradicional aterrazado con especies arbustivas y arbóreas como higuera, granado, algarrobo, olivo, palmera datilera y almendro. Así como la renaturalización para la diversificación con una dehesa forestal abierta (pino carrasco y piñonero, ciprés de Cartagena y frutales de secano).

También el criptohumedal y tarayal (matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, halo-nitrófilos y ribereños termomediteráneos) y las plantaciones lineales en los senderos y caminos (pino carrasco y piñonero, ciprés de Cartagena, palmera datilera, algarrobo y arbustos).

El presupuesto de ejecución de este proyecto, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con financiación de los fondos NextGenerationEU, se complementa con un plan de vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras y los dos años posteriores a la finalización, cuya inversión adicional se eleva hasta los 540.481,44 euros. Por tanto, el montante total de este proyecto alcanzará los 1,95 millones de euros.