La 'Mochila de actividades' ofrece siete planes para disfrutar de la naturaleza durante los últimos días de agosto - CARM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente programa rutas, talleres y propuestas de educación ambiental en espacios protegidos como Calblanque, las Salinas de San Pedro, Sierra de la Pila y el río Chícamo La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor ha programado siete actividades de educación y sensibilización ambiental para los últimos días de agosto dentro de la iniciativa 'Mochila de actividades', con propuestas dirigidas a todos los públicos.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios naturales de la Región, entre ellos los parques regionales de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Calblanque y Sierra de la Pila, así como en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, el río Chícamo y el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, según ha informado la Comunidad.

En las Salinas de San Pedro continúa la yincana autoguiada 'Caso #001: Misión Artemia', que permite conocer mediante el juego el papel de esta especie en el equilibrio del ecosistema. Además, este jueves se proyectará en el Centro de Visitantes Las Salinas el documental 'El Nido', sobre la protección de la tortuga boba en el litoral regional. La actividad será gratuita y no requiere inscripción previa.

En Calblanque, hasta este domingo, 30 de agosto, se mantiene la ruta guiada 'Calblanque desde el bus', que permite conocer los valores naturales y culturales del parque durante el trayecto de la Línea 1 entre los aparcamientos disuasorios y Playa Larga-Negrete.

Por su parte, el río Chícamo acogerá este sábado, 29 de agosto, y este domingo, 30 de agosto, la ruta guiada 'Conoce Río Chícamo', mientras que Sierra de la Pila celebrará el domingo 30 la actividad 'Plantas exóticas invasoras, ¡no las dejes escapar!', centrada en los efectos de estas especies sobre la biodiversidad.

La programación se completa con el taller 'El minimundo del bosque: refugio climático', que se desarrolla durante agosto en el Área de Educación Ambiental de El Valle, y con 'Misión territorio tortuga', una propuesta que esta semana llega al Museo de la Ciencia y el Agua para divulgar la conservación de la tortuga boba.

La programación de la 'Mochila de actividades', correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026, puede consultarse en la web de Murcia Natural.