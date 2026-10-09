La M.O.D.A - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La M.O.D.A y Despistaos actuarán en Cartagena Suena Navidad que se celebrará del 17 de diciembre al 10 de enero en el parque de la Rambla, junto al estadio Cartagonova, donde se instalará una carpa con capacidad prevista para 2.500 personas.

Además, también contará con el concierto de Demarco Flamenco, dos jornadas de Rock in Carthago, y actividades musicales dirigidas especialmente al público joven. Entre ellas, la Tardebuena, una Discojoven con Mar Lucas, una fiesta de Preuvas, la celebración de Nochevieja y actividades previstas hasta el 10 de enero, según han informado desde el Consistorio.

PROGRAMACIÓN

El viernes 18 de diciembre actuarán Despistaos, acompañados de una fiesta inaugural. El sábado 19 será el turno de La M.O.D.A. y Pájaro Guía, mientras que el domingo 20 habrá una jornada de Rock in Carthago; festival que lleva 14 ediciones sin celebrarse y que reúne a los grupos de rock de la ciudad.

La programación continuará el sábado 26 con Demarco Flamenco y el domingo 27 con una segunda jornada de Rock in Carthago. Las entradas salen a la venta el 13 de octubre desde la web www.cartagenasuena.com

FIESTAS PARA LOS JÓVENES DURANTE TODA LA NAVIDAD

Además de los conciertos, Cartagena Suena contará con un calendario de fiestas que comenzará el jueves 17 de diciembre con un tardeo inaugural. El 24 de diciembre se celebrará la Tardebuena; el 29, una Discojoven con Mar Lucas; y el 30, una fiesta de Preuvas con JuancaSupersub DJ. El 31 de diciembre tendrá lugar Welcome 2027, una fiesta para despedir el año.

En enero, la programación continuará con una Reguetón Party el día 2 y Noche de Reinas, una fiesta drag prevista para el 5 de enero. El resto de jornadas se completará con actividades bajo el nombre de Fiesta Joven Cartagena Suena.

La organización contempla también medidas de accesibilidad, con la colaboración de la Fundación Music For All, así como actuaciones para reducir el impacto ambiental de los eventos.

EVENTO DE ESPECIAL PROYECCIÓN CULTURAL

La Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado la declaración del festival como evento de especial proyección cultural para la ciudad. El objetivo del acuerdo es permitir que la organización pueda acogerse a la exención de las tasas municipales por ocupación del dominio público, conforme a lo previsto en la ordenanza fiscal para grandes festivales de especial trascendencia para el municipio.

El reconocimiento aprobado por la Junta de Gobierno se fundamenta en la repercusión cultural, turística y económica del festival, que ha celebrado cinco ediciones en Cartagena. La última, en 2025, reunió a cerca de 37.000 asistentes. La ordenanza municipal contempla la exención de tasas para grandes acontecimientos culturales de repercusión nacional o internacional y relevancia económica para la ciudad, previa solicitud de los organizadores.