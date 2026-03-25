El módulo II de la Cárcel Vieja abre sus puertas con la exposición 'Materia Interior', de Jaume Plensa

El alcalde de Murcia, José Ballesta, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y el artista Jaume Plensa en la Cárcel Vieja este miércoles por la mañana antes de la inauguración - X

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Módulo II de la Cárcel Vieja ha abierto este miércoles oficialmente sus puertas con 'Materia interior', de Fundación Telefónica, la gran exposición del artista internacional Jaume Plensa, que marca el inicio de la programación cultural de esta nueva fase del histórico edificio y sitúa a Murcia en el circuito internacional del arte contemporáneo. El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al propio artista, Jaume Plensa, han participado en el acto de inauguración de este nuevo espacio, en el que también han estado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

La apertura supone el comienzo de una nueva etapa para la Cárcel Vieja, que deja de entenderse únicamente como un edificio rehabilitado para consolidarse como una institución cultural con vocación de referencia en el sureste español, han informado desde el Consistorio. La exposición inaugura, además, el nuevo circuito internacional de arte contemporáneo impulsado desde este espacio.

La muestra, que se podrá visitar de martes a domingo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, reúne una selección esencial de obras desarrolladas por Plensa desde los años noventa hasta la actualidad. La muestra, que recorre quince obras escultóricas del artista, pudo verse en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid del 17 de octubre de 2024 al 7 de septiembre de 2025 con más de 330.000 visitantes.

'Materia Interior' se articula como una aproximación rigurosa al universo conceptual de uno de los escultores más influyentes del panorama internacional, cuya obra se sostiene en una investigación constante sobre la condición humana. A través de un lenguaje propio en el que convergen cuerpo, palabra y espacio, el artista despliega un conjunto de obras que activan una experiencia consciente en el espectador.

Lejos de plantearse como una retrospectiva, la exposición propone una lectura intensiva de las líneas de fuerza que atraviesan toda la trayectoria de Plensa. Conceptos como la identidad, el silencio, la escucha y la dimensión interior del individuo se convierten en ejes vertebradores de un proyecto que invita a una percepción pausada y reflexiva.

El Módulo II de la Cárcel Vieja adquiere en este contexto un papel determinante. Su arquitectura, de gran potencia espacial, establece un diálogo directo con la obra expuesta, generando un recorrido en el que volumen, vacío y proporción articulan la experiencia expositiva. Las obras no se limitan a ocupar el espacio, sino que lo reconfiguran, reforzando la relación entre el edificio y el proyecto artístico.

En la inauguración, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha destacado el trabajo conjunto de la administración estatal y municipal. "Durante muchos años, Murcia ha vivido de espaldas a este lugar. Hoy abrimos a la ciudadanía un espacio que durante demasiado tiempo permaneció cerrado, en silencio, casi en el olvido", ha indicado el delegado que ha explicado que su abuelo estuvo 8 años encarcelado en ese edificio "por defender la democracia, la libertad y su historia".

Por su parte, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno de España, María Teresa Verdú, ha destacado la "capacidad transformadora" de la arquitectura que "convierte espacios en desuso en lugares de encuentro, abrir puertas donde antes sólo existían límites y ofrecer a la ciudadanía espacios y entornos dignos, luminosos y más humanos".

PRESENCIA EN FORBES

La relevancia de 'Materia interior' se ha visto reforzada por su presentación junto al propio artista junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, en Forbes, en el marco de la 45ª edición de ARCOmadrid, uno de los principales encuentros del sector a nivel internacional.

Con esta exposición se inicia una programación basada en un modelo claro y estable: dos artistas al año, dos exposiciones y un proyecto por temporada. Cada periodo -de marzo a septiembre y de octubre a marzo- estará dedicado íntegramente a un único proyecto expositivo de larga duración, sin solapamientos, lo que permitirá una planificación plurianual, condiciones óptimas de producción y conservación, y el tiempo necesario para que el público construya una relación sostenida con las obras.

La programación estará dedicada exclusivamente a artistas españoles con reconocimiento institucional acreditado, con trayectorias avaladas por premios de máximo prestigio, presencia consolidada en el sistema museístico nacional -incluida su vinculación con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- y capacidad para desarrollar proyectos de largo recorrido conceptual y técnico. El proyecto incorpora un principio de paridad estructural en la selección de artistas y contará con un comité profesional que garantice coherencia programática, rigor intelectual e independencia.

Más allá de las exposiciones, esta nueva etapa articula un ecosistema cultural completo que incluye encuentros monográficos con especialistas de todo el país, publicaciones académicas, producción de podcasts, un programa educativo regional en colaboración con la Consejería de Educación, acciones de proyección turística junto a Turespaña y la Consejería de Turismo, así como alianzas estratégicas con la Universidad de Murcia para impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento.

El Ayuntamiento de Murcia impulsa así un centro de cultura contemporánea con ambición nacional, concebido para cubrir un vacío histórico en la región y consolidar una programación cultural de máximo nivel.

La Fase II de la Cárcel Vieja culmina un proceso de intervención arquitectónica centrado en la adecuación museográfica y en la mejora de las condiciones técnicas y espaciales del edificio, permitiendo su plena integración como institución cultural contemporánea.