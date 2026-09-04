Molina de Segura estrena una escuela infantil con 41 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, durante la visita a la nueva escuela infantil 'Martín Álvarez Muelas', situada en el Mirado de Agridulce. - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Molina de Segura cuenta desde este curso con una nueva escuela infantil pública en la urbanización Mirador de Agridulce, que ofrecerá 41 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años y abrirá sus puertas la próxima semana.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, han visitado este viernes el nuevo centro, que llevará el nombre de 'Martín Álvarez Muelas', en memoria del niño molinense fallecido en 2023 y convertido en símbolo de la lucha contra el Glioma Difuso de Tronco Encefálico, según ha informado la Comunidad.

La escuela ha supuesto una inversión de más de 736.000 euros, de los que 631.688 euros han sido financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generation-EU, mientras que otros 105.000 euros proceden de fondos propios y se han destinado a obras complementarias de adecuación de exteriores.

El centro se ubica sobre una parcela de 1.147 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 389 metros cuadrados en planta baja. Dispone de tres aulas con aseo, patio de juegos, comedor y sala de usos múltiples, sala de dormitorio, cocina y zona de administración. En concreto, el aula de 0 a 1 años cuenta con ocho plazas, la de 1 a 2 años con 13 y la de 2 a 3 años con 20, hasta alcanzar las 41 plazas gratuitas.

Durante la visita, Marín ha destacado "el esfuerzo sin precedentes del Gobierno regional para que cada vez más familias puedan acceder gratis a la educación de 0 a 3 años", así como la apuesta por la modernización y creación de nuevas infraestructuras educativas.

MÁS DE 9.000 PLAZAS GRATUITAS DE 0 A 3 AÑOS

Las nuevas plazas de Molina de Segura se suman a las más de 9.000 plazas gratuitas para niños de 0 a 3 años que ofrece este curso la Comunidad en colegios públicos, colegios concertados, escuelas municipales de educación infantil y escuelas infantiles privadas.

Según los datos facilitados por la Comunidad, las plazas gratuitas han pasado de 600 en el curso 2022-2023 a más de 9.000 en el actual, lo que supone un incremento del 1.400%.