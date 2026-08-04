Molina de Segura registra 41,6 grados y lidera las temperaturas máximas del país tras Gran Canaria, según la Aemet

Archivo - Termómetro en el centro de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha vuelto a situarse este martes entre las zonas más calurosas de España, con cuatro municipios entre las diez temperaturas máximas registradas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 18.42 horas.

En concreto, Molina de Segura alcanzó los 41,6 grados, el segundo valor más elevado del país, solo por detrás de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), donde se registraron 42,6 grados.

Además, Archena y Cieza compartieron la tercera temperatura más alta de la jornada en territorio nacional, con 40,9 grados, mientras que la ciudad de Murcia alcanzó los 40,7 grados, situándose también entre los diez registros más elevados de España.

La clasificación de Aemet se completa con municipios de Canarias, la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, donde también se superaron ampliamente los 39 grados.

En cuanto a las temperaturas mínimas, los valores más bajos del país se registraron en zonas de montaña del norte peninsular, con 7,8 grados en Puerto del Pico (Ávila), seguido de La Covatilla (Salamanca), con 8,3 grados, y Sanabria (Zamora), con 8,5 grados.