Moreno (PSRM): "Frente a los paripés estériles del PP, el PSOE garantiza agua para siempre en la Región"

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Fernando Moreno, ha asegurado que, "frente a los paripés estériles del Partido Popular, el Partido Socialista está centrado en garantizar agua para siempre en la Región de Murcia".

Moreno ha hecho estas declaraciones en respuesta al diputado del PP Jesús Cano, y ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró recientemente en Zaragoza que "en Aragón no sobra agua, cerrando así la puerta a cualquier tipo de trasvase desde el Ebro".

"Estas declaraciones desmienten al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que lleva años sosteniendo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que el PSOE "tiene una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia, que consiste en complementar el trasvase con la desalación, la depuración de agua y la modernización de los regadíos".

"Hasta seis sentencias del Supremo obligan a establecer caudales ecológicos en el Tajo. Además, debemos prepararnos para un futuro con más sequías debido al cambio climático. El Gobierno de España ha destinado una inversión histórica para garantizar agua para siempre en la Región de Murcia", ha añadido.

Además, ha señalado que las obras de ampliación de la planta de la desaladora de Águilas-Guadalentín están en marcha, lo que permitirá aumentar la producción de los 60 hectómetros cúbicos anuales a los 70, y que el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha sacado a licitación el anteproyecto de dos nuevas plantas desaladoras, una en Águilas y otra en Torrevieja.

También ha recordado que, durante el Gobierno de Rajoy, el trasvase estuvo cerrado 11 meses. "Durante casi un año, no llegó ni una sola gota de agua por el trasvase a la Región, y salimos adelante gracias a las desaladoras puestas en marcha durante la etapa de la ministra socialista Cristina Narbona. Las mismas que el Partido Popular criticó y denostó".

"El Partido Popular no tiene una alternativa para asegurar el agua que necesita la Región frente al aumento de las sequías debido al cambio climático. No quiere resolver el problema del agua porque lo usa para confrontar con el Gobierno de España", ha concluido.