Un motorista fallece en un accidente con una caravana en Lorca

LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Un motorista, del que no han trascendido más datos, ha fallecido este miércoles al verse involucrado en un accidente con una caravana en la carretera de Ramonete, en dirección Águilas, dentro del término municipal de Lorca, según han informado desde el 1-1-2.

Varias llamadas alertaron alrededor de las 13.31 horas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia del accidente. Los testigos explicaron que, como consecuencia del impacto, el motorista había quedado tendido en la calzada inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó el médico del Centro de Salud de Ramonete, una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como efectivos de la Guardia Civil. A su llegada, los sanitarios confirmaron el fallecimiento del motorista.

La Guardia Civil y de las autoridades judiciales se harán cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las causas del accidente.