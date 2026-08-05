Movilizados medios terrestres y aéreos por un incendio de vegetación junto al casco urbano de Calasparra - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

CALASPARRA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur de lucha contra los incendios forestales trabajan en la extinción de un incendio de vegetación declarado este martes junto al casco urbano de Calasparra.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido el aviso a las 11.07 horas de una de las garitas de vigilancia forestal, que detectó una columna de humo junto al barrio de La Florida.

Hasta la zona se han desplazado un agente medioambiental, que ha lozalicazo el fuego en un área periurbana. También han acudido patrullas de la Policía Local, que han solicitado la intervención de los bomberos, por lo que han sido movilizados una unidad de primera intervención de Protección Civil y una dotación del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Al afectar el incendio también a un cañar próximo, el operativo se ha reforzado con un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con técnico de extinción y brigada helitransportada, así como con un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.