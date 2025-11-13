Moyca pone en valor su sistema de envasado automático Moycatec en Datagri 2025

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moyca, empresa murciana especializada en uva de mesa sin semillas, ha participado hoy en el foro Datagri 2025, un evento en el que se han reunido compañías del sector agroalimentario para hablar sobre el impulso de la transformación digital en este ámbito.

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha explicado la apuesta de Moyca desde su origen por combinar la tradición y la tecnología mediante herramientas como su envasadora automática Moycatec, durante su participación en la mesa redonda 'Digitalizar para ganar: costes, mano de obra y rentabilidad'.

Con esta herramienta, presente en sus almacenes de Archena y Totana, Moyca prepara pedidos de forma automática siguiendo las especificaciones establecidas por cada uno de sus clientes. De esta forma la empresa mejora su productividad, reduce el desperdicio de fruta, aumenta su eficiencia y minimiza los errores durante el proceso, según han explicado desde Portavoz en una nota de prensa.

Domene también ha explicado cómo emplean la inteligencia artificial en 600 hectáreas de su terreno para realizar un sistema de conteo automático de fruta sobre las parras. Esto permite conocer con antelación, y con una precisión de entre el 90 y 95%, la producción final de los cultivos en los que se aplica.

Ademásm, con la nueva herramienta de chatbot implantada durante la campaña de recogida de uva 2025 han recibido más de 5.000 currículums y les ha permitido acelerar la selección de personal y evitar desplazamientos.

Por último, Domene ha resaltado la innovación "como una forma de hacer frente a los numerosos retos que tenemos por delante, como la escasez de recursos hídricos y el aumento de costes, para poder seguir ofreciendo a nuestros clientes fruta de la mejor calidad".