Muere atropellado un hombre de 38 años mientras cambiaba una rueda de su vehículo en Jumilla (Murcia)

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha fallecido este domingo tras ser atropellado por un turismo mientras se encontraba cambiando una rueda de su vehículo en el municipio murciano de Jumilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.41 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido varias llamadas informando del atropello de una persona en la autovía A-33, a la altura del PK 39, sentido Yecla, antes de la salida 41, en el término municipal de Jumilla.

Según indicaban los llamantes, un turismo había atropellado a una persona mientras se encontraba cambiando una rueda de su vehículo. Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón de 38 años.

Asimismo, han atendido in situ a otro hombre de unos 50 años por una crisis de ansiedad, sin precisar traslado hospitalario. En concreto, han intervenido una unidad sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Policía Local de Jumilla. Así como Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, que permanecen en el lugar.