El municipio de Murcia se prepara para las lluvias con la limpieza de 38.000 imbornales

Archivo - Foto de archivo de la limpieza imbornales por parte del Ayuntamiento de Murcia - AUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de Aguas de Murcia, ha intensificado sus esfuerzos en el mantenimiento y limpieza de la red de imbornales, con un total de 38.398 unidades limpiadas entre enero y agosto de 2026.

Este plan tiene como objetivo primordial garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial, minimizando así los riesgos de inundaciones y las molestias en la vía pública.

La limpieza de los imbornales es una medida esencial para la prevención de incidencias durante los episodios de lluvia con la que Murcia está preparada. Por esto se han desplegado a equipos especializados con hidrolimpiadores de gran movilidad, complementados con equipos mixtos de mayor capacidad, para alcanzar todas las zonas de Murcia y sus pedanías, incluyendo áreas de difícil acceso.

Así, de forma programada, se ejecutan limpiezas especiales previas a las temporadas de lluvias intensas. Estas limpiezas se realizan de forma programada los meses de marzo y agosto de cada año. Para el año 2026, se estima que se llegue a la limpieza de 65.000 unidades, con una inversión aproximada de 614.000 euros.

En la zona de la ciudad de Murcia, esta limpieza se concentra principalmente en Avda. Miguel de Cervantes y avenida de Los Pinos, plaza Circular, viales de Ronda Sur, Barrio del Carmen y Avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia, entorno de la Catedral. Respecto de las zonas de pedanías, se destaca la limpieza en Espinardo, Churra, Puente Tocinos, Zarandona, La Alberca, Sangonera la Verde, El Palmar, Algezares y Cabezo de Torres, entre otros.

Además, tal y como se ha establecido en el Plan de Emergencia ante lluvias intensas de Aguas de Murcia, se realizan limpiezas de imbornales en puntos críticos asociados a zonas de inundación por lluvias, siempre que exista una activación de alertas por lluvias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Esta limpieza preventiva se realiza antes del comienzo de un episodio de lluvia en aquellos imbornales que resultan críticos para garantizar el correcto drenaje de las aguas pluviales al alcantarillado.