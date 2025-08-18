Murcia, con 45,1º, el municipio de la Región con la temperatura más alta de este lunes

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha sido el municipio de la Región que ha alcanzado la temperatura mas alta en este lunes en el que la Vega del Segura está hasta las 21.00 horas con aviso rojo por altas temperaturas. Le sigue Alcantarilla, donde se han llegado a los 45º a las 14.00 horas.

Además, en Archena los termómetros han llegado a los 44,8º, en Molina de Segura a los 44,7º, y Abanilla y Cieza a 44,3º. En los 43,8 se ha colocado Totana y Alhama de Murcia ha alcanzado los 43,1.

En Mula, se han llegado a los 42,6º de temperatura máxima, mientras que Calasparra ha alcanzado los 42,3º, Caravaca de la Cruz, Jumilla y Zarzilla de Ramos (Lorca) los 42,2º. Torre Pacheco y Lorca han llegado a tener hasta 42º de máxima y Puerto Lumbreras 41,8º, una temperatura a la que llegaban a las 11.10 horas.

Mientras que la Vega del Segura está en aviso rojo por altas temperaturas, el resto de la Región lo está en naranja. Mientras que Noroeste, Altiplano y Vega del Segura suman también aviso amarillo por tormentas.