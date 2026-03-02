Murcia acoge la fase comarcal de la XXXVI Olimpiada Matemática de la Región

Presentación de la Olimpiada Matemática a cargo de la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; junto a la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Murcia será una de las sedes de la fase comarcal de la XXXVI Olimpiada Matemática de la Región de Murcia, que se celebrará el sábado, 21 de marzo, en el Aulario Giner de los Ríos del Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé; junto a la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Este certamen, organizado por la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia (Semrm), reúne cada año a alumnado de sexto curso de Educación Primaria y de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), acompañados de profesorado y familiares, en torno a la resolución de problemas matemáticos de carácter lúdico.

"Apoyar iniciativas como la Olimpiada Matemática es apostar por el talento y las vocaciones científicas desde edades tempranas, así les ayudamos a construir pilares fundamentales para el desarrollo educativo y profesional de nuestros jóvenes", ha señalado Bernabé.

Por su parte, la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía ha destacado que "la educación y la formación de los más jóvenes es una de nuestras grandes prioridades y el apoyo a la Olimpiada de Matemáticas forma parte de esas actuaciones que consideramos fundamentales".

La cita consta de dos fases, una comarcal, con sedes en Cartagena, Lorca y Murcia; y una fase regional, que este año se celebrará el 16 de mayo en Lorca, donde competirán los 20 primeros clasificados de cada nivel.

Los mejores clasificados en la fase regional representarán, posteriormente, a la Región de Murcia en las Olimpiadas Matemáticas Nacionales, organizadas por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (Fespm).

En la edición de 2025 participaron 785 alumnos en la fase comarcal, procedentes de 121 centros educativos públicos y concertados de la Región. De ellos, 436 realizaron la prueba en la sede de Murcia, lo que refleja el importante papel del municipio en la celebración de esta cita educativa.

Con esta colaboración, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con el fomento del talento científico y educativo, contribuyendo a crear oportunidades formativas que potencien el desarrollo académico y profesional de los jóvenes del municipio.