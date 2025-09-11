Murcia acoge por primera vez al NASA International SpaceApps Challenge con retos vinculados al futuro de la humanidad - UCAM

Tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la UCAM Murcia

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia se unirá por primera vez al NASA International SpaceApps Challenge, el hackathon STEAM más grande del mundo, del 3 al 5 de octubre. El evento, que se celebrará en UCAM HiTech, el hub de innovación y aceleración empresarial de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), reunirá a estudiantes, profesionales y apasionados por la ciencia y la tecnología que deberán poner a prueba su creatividad para dar respuesta a los 19 retos internacionales planteados por la NASA.

Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de la web oficial del evento 'https://www.spaceappschallenge.org/2025/local-events/murcia/'.

Bajo el lema '¡Aprende, Lanza, Lidera!', los equipos podrán elegir entre una amplia gama de desafíos que abarcan desde identificar tiburones hasta revolucionar el reciclaje en Marte.

Los retos internacionales que deberán afrontar los participantes en el NASA SpaceApps Challenge 2025 pasan por la celebración animada de Terra Data, consistente en diseñar una animación que muestre el impacto del satélite Terra en sus 25 años de observación de la Tierra, utilizando datos reales de sus instrumentos.

También se plantea la creación de un modelo de inteligencia artificial que detecte automáticamente nuevos exoplanetas a partir de datos abiertos de misiones espaciales; y con la aplicación de observación BloomWatch de la Tierra para la fenología de la floración global, desarrollar una aplicación que, con imágenes satelitales, identifique la floración global de las plantas y ayude a gestionar la vegetación del planeta.

Otro de los retos es construir un motor de conocimiento de biología espacial, un panel interactivo con IA que resuma investigaciones científicas sobre experimentos biológicos en el espacio; así como la comercialización de la órbita terrestre baja (LEO), para proponer un modelo de negocio sostenible y escalable que aproveche las oportunidades de la órbita terrestre baja.

Crear tu propio desafío, una opción para que los equipos diseñen un reto propio, aunque no competirá en los premios globales; y rutas de datos hacia ciudades y asentamientos humanos saludables para diseñar planes de crecimiento urbano inteligente basados en datos de observación de la Tierra para proteger la salud y el medioambiente frente al cambio climático son otro de los objetivos.

Se plantea, asimismo, un análisis profundo de historias de datos inmersivos del océano al cielo, generar experiencias de realidad virtual que transmitan la importancia de los océanos y la atmósfera mediante datos satelitales; y desarrollar una plataforma para explorar, ampliar y etiquetar imágenes espaciales de ultra alta resolución.

De EarthData a la acción, computación en la nube con datos de observación de la Tierra para predecir cielos más limpios y seguros y crear una aplicación que combine datos en tiempo real para predecir la calidad del aire y apoyar decisiones de salud pública son otro de los objetivos, además de aplicaciones para el 25.o aniversario de la Estación Espacial Internacional a fin de elaborar una herramienta visual que recree la experiencia de ver la Tierra desde la ISS y vivir en microgravedad.

Finalmente, se contempla el diseño de una aplicación que simule impactos de asteroides con datos reales, mostrando riesgos y posibles soluciones; y el uso de la exploración de datos de la NASA en la agricultura mediante la creación de un juego educativo sobre agricultura sostenible basado en datos satelitales y climáticos de la NASA.

Desarrollar un sistema matemático y tecnológico para identificar tiburones desde el espacio y rastrear sus hábitos de alimentación; diseñar un sistema para reciclar y reutilizar residuos inorgánicos en Marte durante misiones tripuladas; y elaborar un cuento digital ilustrado que explique de forma accesible qué es el clima espacial y cómo afecta a la Tierra son otro de los retos.

Así como analizar un área con datos SAR para descubrir fenómenos terrestres que no pueden observarse a simple vista; crear una aplicación que prediga la probabilidad de mal tiempo en un lugar y fecha concretos con datos de observación de la Tierra; y diseñar una herramienta interactiva para proyectar hábitats espaciales que mantengan a las tripulaciones sanas en misiones prolongadas.

Álvaro Montoliu, socio de Space APPS Spain, ha destacado que el principal objetivo del Hackathon NASA SpaceAPPS es "poner en valor y dar visibilidad al extraordinario talento digital existente en España". "Nuestro país es uno de los que mayor número de participantes reúne cada año, un logro que no sería posible sin el respaldo de las iniciativas locales, lo que evidencia el notable interés y compromiso que hay en España con la innovación tecnológica".

Asimismo, para Montoliu, este tipo de encuentros "representan auténticos semilleros de ideas y proyectos que fortalecen la proyección de España en el ámbito global de la ciencia y la tecnología".

En la última edición, el hackathon reunió a más de 450 participantes en siete ciudades españolas y superó los 9.900 proyectos registrados a nivel mundial.

Entre ellos destacó Landsat Connect, creado en Asturias, que fue reconocido como uno de los mejores trabajos internacionales. Con la incorporación de Murcia en esta edición, la Región se suma a este mapa global de la innovación, convirtiéndose en una oportunidad única para mostrar el talento murciano y proyectarlo a nivel internacional.