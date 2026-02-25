Murcia acogerá en marzo la primera edición de MURMUN, el Modelo Universitario de Naciones Unidas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebrará del 4 al 10 de marzo MURMUN 2026, la primera edición del Modelo Universitario de Naciones Unidas en el municipio, una simulación académica en la que 80 estudiantes asumirán el papel de diplomáticos para reproducir el funcionamiento real de los principales órganos de la ONU, debatiendo y negociando sobre algunos de los grandes retos de la agenda internacional.

La iniciativa, impulsada por el Centro Universitario The Open Faculty y liderada por alumnado del Grado en Relaciones Internacionales, ha sido presentada este miércoles por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, junto a la directora académica del centro, Pilar López, y los estudiantes organizadores, según han informado desde el Consistorio.

Durante cinco jornadas, los días 4, 6, 7, 9 y 10 de marzo, los participantes representarán a distintos Estados en comités internacionales, donde debatirán sobre temas reales de política global, negociarán posiciones, redactarán resoluciones y votarán acuerdos. Además, intervendrán en sesiones formales defendiendo las posturas de los Estados asignados.

La experiencia permitirá a los estudiantes desarrollar competencias clave como el pensamiento crítico, la negociación, la cooperación y la resolución de conflictos, además de profundizar en ámbitos como la diplomacia, las relaciones internacionales, la sostenibilidad, la paz y los derechos humanos.

La concejala ha subrayado que "este proyecto ha demostrado el potencial del talento joven de Murcia y su capacidad para liderar iniciativas con proyección internacional, fomentando valores como la cooperación, el diálogo y la participación". Además, ha resaltado la importancia de estas habilidades, "porque los jóvenes son el futuro de las instituciones".

El decano de la Facultad de Turismo, Juan Antonio Clemente, ha dado la enhorabuena a los alumnos del Grado en Relaciones Internacionales, "por poner en valor la formación que reciben en la Universidad de Murcia a través de estas iniciativas y dar ejemplo de cómo esa formación revierte a la sociedad".

Por su parte, la directora adjunta del Centro Universitario The Open Faculty, Pilar López, ha destacado que "MURMUN 2026 supone un hito para nuestra institución y para la Región de Murcia". López ha explicado que con esta iniciativa se acerca el funcionamiento real de las Naciones Unidas al entorno universitario.

TEMAS DE ACTUALIDAD INTERNACIONAL

El Modelo Universitario de Naciones Unidas de Murcia MURMUN 2026 contará con debates que se estructurarán en torno a cuatro comités. Consejo de Seguridad: terrorismo en el Sahel y uso de mercenarios; ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): seguridad regional y ciberdefensa; Asamblea General de la ONU: inteligencia artificial y reforma del Consejo de Seguridad; UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito): trata de personas en contextos de conflicto.

Con la celebración de este foro, MURMUN 2026 contribuye a reforzar el conocimiento del alumnado sobre el funcionamiento de los organismos multilaterales y a fomentar la participación activa de la juventud en los asuntos públicos. La iniciativa incorpora a la agenda académica de la ciudad una experiencia formativa alineada con los valores de la educación en derechos humanos y la cooperación internacional.

El período de inscripción sigue abierto y se puede realizar en https://mymun.com/conferences/murmun-2026