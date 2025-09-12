Murcia se adhiere a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental

La concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, en una rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha formalizado su adhesión a la Red Europea de Ciudades de la Salud Mental (European Mental Health Cities Network, EMHCN), una alianza internacional de municipios que trabajan conjuntamente para situar la salud mental en el centro de las políticas públicas locales, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

De esta forma, Murcia es la primera ciudad de la Región que participa en esta importante plataforma internacional y una de las pioneras a nivel nacional, junto a Barcelona.

La incorporación de Murcia a esta red reconoce que la salud mental es un determinante esencial de la salud pública, la cohesión social y el desarrollo sostenible, y subraya el papel clave que desempeñan las administraciones locales en la promoción del bienestar de la ciudadanía.

Los objetivos de este acuerdo son varios, por un lado, el de promover políticas públicas locales basadas en la evidencia en el ámbito de la salud mental, por otro, fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre ciudades europeas, así como desarrollar proyectos innovadores y con enfoque en la equidad social o facilitar el acceso a financiación europea e internacional para proyectos en esta materia, entre otros.

Esta red nace como un espacio de colaboración entre ciudades europeas, alineado con los objetivos estratégicos de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otros marcos globales líderes en salud mental.

Con esto, el Ayuntamiento de Murcia se compromete a impulsar acciones locales alineadas con los principios de esta red, a participar en la Asamblea General y los grupos de trabajo internacionales y promover la cooperación intersectorial y la participación ciudadana en las políticas de salud mental.

La firma de este memorando de adhesión no constituye un acuerdo jurídicamente vinculante, sino un compromiso político, ético y estratégico que permitirá a Murcia colaborar con otras ciudades europeas en la defensa de la dignidad humana, la inclusión, la igualdad y la justicia social.

Tras la firma de esta adhesión por parte del Consistorio murciano, se formalizará la incorporación de manera oficial a la Red Europea de Ciudades de la Salud Mental durante el próximo Congreso Mundial de Salud Mental, en Barcelos (Portugal), el próximo mes de octubre.