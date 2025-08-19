Murcia amplía sus espacios municipales para emprendedores con un nuevo local en la galería comercial de San Andrés

Los concejales de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, visitan el nuevo local incorporado a la Red de Espacios Emprendedores Municipales - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado la Red de Espacios Emprendedores Municipales con la incorporación del local número 9 de la galería comercial de San Andrés, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el local cuenta con 24,40 metros cuadros y en él podrán instalarse hasta cuatro actividades o negocios.

Este espacio, que se suma al Área Comercial Emprendedora de Plaza Circular 1 y al Centro de Iniciativa Municipales (CIMM), en la pedanía de Churra, tiene por objetivo ofrecer oportunidades a personas emprendedoras para que puedan testar, validar y consolidar sus proyectos.

"Con ello se favorece el nacimiento de nuevas iniciativas económicas, su integración en el tejido empresarial local y la dinamización del comercio de proximidad", han explicado desde el Consistorio capitalino.

Este proyecto forma parte de la línea de actuación sobre dinamización e impulso del desarrollo económico local para proporcionar apoyo y asesoramiento destinados a la consolidación y expansión empresarial, dentro del Plan de Empleo y Promoción Económica municipal.

La nueva convocatoria, que regula el uso y funcionamiento de estos espacios, permitirá que personas físicas o jurídicas puedan optar a ocupar el local por un periodo inicial de un año.

La adjudicación se realizará mediante baremación de los proyectos presentados, valorando aspectos como la innovación, la viabilidad económica y técnica, el impacto social y ambiental, así como la participación en programas municipales de emprendimiento.

La cesión responde a una actuación de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, en colaboración con la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, encabezada por Jesús Pacheco.

Bernabé ha explicado que "la cesión de este espacio supone una nueva oportunidad para quienes están en el proceso de emprender y necesitan un lugar accesible donde poder iniciar su actividad empresarial. Nuestro objetivo es seguir sumando recursos a la Red de Espacios Emprendedores Municipales para que cada vez más murcianos puedan transformar sus ideas en negocios reales".

Por su parte, Pacheco ha subrayado que "la Galería Comercial de San Andrés cuenta con una ubicación estratégica y con un gran potencial para albergar proyectos de futuro. La incorporación de nuevos emprendedores contribuirá a revitalizar este espacio, atrayendo actividad económica y ofreciendo a los vecinos nuevas opciones de consumo y comercio local".

El proceso de selección, que se regirá por la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de los Espacios Emprendedores Municipales, contempla además la constitución de un tribunal calificador presidido por la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, y con la vicepresidencia del concejal de Turismo, Comercio y Consumo, junto a representantes del tejido empresarial y de servicios municipales vinculados al desarrollo económico.