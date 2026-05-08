Murcia celebra el Día Internacional de los Museos con un centenar de actividades culturales, visitas y conciertos

Archivo - Museo Salzillo (imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en una acción conjunta con la Comunidad Autónoma y los espacios culturales del municipio, ha presentado este viernes la programación oficial del Día Internacional de los Museos 2026, que se extiende del 12 al 23 de mayo bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Los concejales de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, junto a la consejera de Cultura, Carmen Conesa, han detallado un programa que destaca por su gratuidad y diversidad.

La jornada central será el sábado 16 de mayo, día en el que la mayoría de los centros ofrecerán horarios especiales de apertura hasta la medianoche o la una de la madrugada, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Museo de la Ciencia y el Agua lidera la oferta científica con un horario especial el día 16 (de 10.00 a 22.00 horas). Ofrecerá sesiones gratuitas de planetario para todas las edades, desde propuestas infantiles como 'La niña que sabía caminar al revés' hasta contenidos para adultos como 'Einstein's Gravity Playlist'.

Además, se realizarán charlas sobre la observación segura de eclipses de sol y visitas guiadas a la muestra 'Marte. La conquista de un sueño'.

Por su parte, el Museo Ramón Gaya vivirá un momento clave el martes 19 con la presentación de la nueva señalética y la sala 'Un pintor que escribe'. Previamente, el sábado 16, inaugurará la exposición 'Ramón Gaya, el pintor en los museos', acompañada de un concierto de cello, soprano y clave.

En el ámbito histórico, el Museo de la Ciudad abrirá ininterrumpidamente el día 16 hasta la 1.00. Destacan los pases de la visita teatralizada 'Visitantes del pasado', donde personajes como Ibn Arabi o Doña Violante guiarán al público, seguidos por el concierto de noise pop y rock alternativo BrückeFest.

En las pedanías, el Palacio de Ibn Mardanis (El Castillejo) celebrará una jornada de puertas abiertas el sábado con visitas guiadas, campamentos de oficios medievales y exhibiciones de cetrería.

Asimismo, el Museo Casa del Belén en Puente Tocinos y el Belén Móvil de Casillas ofrecerán visitas guiadas y conciertos corales, poniendo en valor la tradición artesana y las casas torre del municipio.

Respecto al Museo de la Sangre, el sábado 16 contará con 'El taller en el Museo', donde cuatro artistas locales crearán obras en directo inspiradas en la colección permanente, cerrando con la actuación de José Puebla.

La terraza del Museo de los Molinos del Río acogerá el festival Murcia 3 Culturas con la actuación de Cat Klezmer, además de exposiciones fotográficas y arte tecno-orgánico en la Sala Caballerizas; y en la Cárcel Vieja se realizarán visitas guiadas a la destacada exposición 'Materia Interior' de Jaume Plensa.

Además, el Museo Salzillo acogerá el XVI Seminario del Día de los Museos y un concierto de música de cámara el sábado 23.

HORARIOS ESPECIALES

Durante la jornada central del sábado 16 de mayo, los principales museos de la ciudad ampliarán su actividad hasta la madrugada para facilitar la asistencia de ciudadanos y visitantes.

El Museo Arqueológico de Murcia y el Museo de Bellas Artes abrirán sus puertas en horario de mañana (11.00 a 14.00 horas) y tarde-noche (17.00 a 01.00 horas).

Con ese mismo horario de cierre a la una de la madrugada, el Conjunto Monumental San Juan de Dios recibirá al público de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 1.00 horas, mientras que el Museo Santa Clara lo hará en tres turnos, de 10.00 a 13.00, de 16.00 a 18.30 y un pase nocturno de 21.00 a 1.00 horas.

Por su parte, el Museo de la Ciudad mantendrá un horario ininterrumpido desde las 10.00 hasta la 1.00 de la madrugada, sumando además una apertura el lunes 18, de 10.00 a 14.00 horas.

Otros espacios culturales de referencia también han previsto horarios especiales para el fin de semana. El Centro Párraga y la Sala Verónicas cerrarán a medianoche (00.00 horas), abriendo desde las 9.00 y las 10.00 horas, respectivamente.

El Museo de la Sangre y el Museo Ramón Gaya atenderán al público el sábado hasta las 23.00 horas. El espacio dedicado a Gaya abrirá además el lunes 18 tanto en horario de mañana como de tarde. En una franja que termina a las 22.00 horas se encuentran el Museo de la Ciencia y el Agua y el Museo Salzillo, seguidos por el Museo Alfonso X el Sabio, que abrirá el sábado por la tarde de 18.45 a 22.30 horas.

Finalmente, la oferta se completa con centros que mantienen su actividad hasta última hora de la tarde y aperturas adicionales a principios de semana. El Museo Casa del Belén y el Belén Móvil de Casillas abrirán el sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con una sesión extra el lunes por la mañana de 10.00 a 14.00 horas.

Por último, La Cárcel Vieja estará disponible el sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.