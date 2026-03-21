Murcia celebra el Día Mundial del Síndrome de Down con una obra de arte colectiva en Plaza Bohemia

El Ayuntamiento de Murcia, junto con la Oficina del Grafiti dependiente de PreZero, y la asociación ASSIDO se han unido para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, junto con la Oficina del Grafiti dependiente de PreZero, y la asociación ASSIDO se han unido para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, hoy 21 de marzo, a través de una acción de embellecimiento urbano.

Esta iniciativa nace de la alianza histórica consolidada entre las tres entidades desde que en 2024 ASSIDO ganara el proyecto 'Súmate'. Tras colaboraciones previas de sensibilización, como los vídeos grabados en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, esta relación se traslada ahora a la sede de la asociación en Plaza Bohemia, contando con la dirección técnica de la Oficina del Grafiti para transformar el entorno.

El calendario de trabajo comenzó el pasado miércoles 18 de marzo con una jornada activa y participativa en la que los alumnos del taller artístico de ASSIDO, especialistas en expresión creativa, se reunirán con el autor Amado.

La esencia de este encuentro es el intercambio creativo, ya que la temática de la intervención no está cerrada; brotará del diálogo directo entre los usuarios artistas y el autor, asegurando que el diseño final sea un fiel reflejo de su talento y visión. Este proceso de creación compartida enriquece la obra, permitiendo que las personas con síndrome de Down sean las verdaderas protagonistas de la mejora estética de su propia sede.

La intervención destaca por su enfoque integral en la recuperación del espacio público, contando con la experiencia de la Oficina Municipal del Grafiti. Bajo la coordinación de Amado y con el apoyo técnico de la Oficina en materia de arte urbano, se ejecutará la obra colectiva que transformará visualmente uno de los muros de la sede en la Plaza Bohemia. El objetivo es convertir este enclave en un símbolo de orgullo y visibilidad con la expresión artística inclusiva.

En este sentido, la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que "desde el Ayuntamiento consideramos que el arte es una herramienta útil para fomentar la inclusión. La participación de los usuarios de ASSIDO en el embellecimiento de su entorno en la Plaza Bohemia, con el apoyo de la Oficina del Grafiti y PreZero, es una iniciativa positiva. Esta obra contribuirá a mejorar la estética de este espacio y nos ayudará a seguir visibilizando las capacidades del colectivo dentro de nuestra ciudad".

Esta intervención es una extensión natural del trabajo que ASSIDO desarrolla a través de su Colectivo Artístico InOut y su compañía de danza 'Así Somos'. Con casi tres décadas de experiencia en disciplinas como la pintura, la cerámica y las artes escénicas, la asociación ha consolidado el arte como un vehículo de expresión profesional y de empleo.

Sus artistas participan anualmente en circuitos culturales y exposiciones de relevancia, demostrando que el talento no entiende de barreras y que las personas con síndrome de Down son creadores capaces de liderar propuestas estéticas de alto nivel.