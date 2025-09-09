Murcia celebra la III Semana Regional de la Fisioterapia con talleres, actividades divulgativas y la fiesta 'Fisiofest'

Estand informativo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (COFIRM) en los Huertos del Malecón - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia se ha sumado a la celebración de la III Semana Regional de la Fisioterapia, una iniciativa organizada por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia (COFIRM) para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebró el 8 de septiembre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Bajo el lema 'Contigo cuando + lo necesitas', las jornadas se desarrollarán hasta el 12 de septiembre a través de un programa de actividades divulgativas, talleres gratuitos, acciones de sensibilización y eventos abiertos, con la colaboración de entidades, universidades y profesionales.

"Nuestro objetivo es claro: es acercar la fisioterapia a la ciudadanía, visibilizar su papel fundamental en la prevención, el tratamiento y la recuperación de múltiples patologías, así como reforzar su valor a través de todas las etapas de la vida", ha subrayado la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.

Durante la jornada de este lunes, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia, los Huertos del Malecón acogieron un estand informativo en el que fisioterapeutas y estudiantes de la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica San Antonio (UCAM) ofrecieron materiales divulgativos y obsequios para todas las edades.

Además, durante la jornada de este martes y este jueves, 11 de septiembre, el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería será el escenario de los 'Encuentros con la Fisioterapia: Talleres prácticos gratuitos', especialmente dirigidos a las personas mayores.

Estas sesiones, que comenzarán a las 19.00 horas, se centran en el envejecimiento activo y saludable a través de ejercicios guiados por los propios profesionales. La asistencia será libre hasta completar aforo y se recomienda acudir con ropa cómoda.

Asimismo, durante toda la primera quincena de septiembre, la Consejería de Salud está mostrando también su apoyo a través de una lona conmemorativa y la iluminación en azul de su pórtico, en homenaje a la fisioterapia.

Por otra parte, el 12 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, el auditorio del Parque Fofó será escenario de la segunda edición de 'Fisiofest', un evento festivo abierto a todos los públicos que reunirá música en directo del grupo Stolen, sorteos, glitter bar, fotomatón 360º, además de gastronomía y bebida.

"Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos convencidos de que la salud es un valor colectivo que se construye desde diferentes frentes", ha apuntado la edil.

En este sentido, Pilar Torres ha recordado que, durante este 2025, a través de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud se han puesto en marcha proyectos sólidos y diversos, como el programa de prevención de adicciones mediante deportes en espacios municipales, que ofrece ajedrez, baloncesto, voleibol y más en colegios y bibliotecas de barrios y pedanías, más de 3.300 menores han participado en las escuelas de verano, campamentos y actividades saludables, y más de 3.500 personas son usuarias del servicio de teleasistencia municipal.

Además, la concejala ha agradecido a los profesionales de la Fisioterapia su "entrega diaria", así como "cuidar de nosotros con rigor y cercanía". "Contáis con nuestro apoyo constante para seguir construyendo una Murcia más sana, inclusiva y comprometida con el bienestar de todos", ha concluido.

II JORNADA DE FISIOTERAPIA Y SALUD MASCULINA

Tras la Semana de la Fisioterapia, el 13 de noviembre llega la II Jornada de Fisioterapia y Salud Masculina, un encuentro organizado por el COFIRM en colaboración con la concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia.

Este evento busca dar visibilidad al papel de la fisioterapia en patologías que afectan a la salud masculina como el cáncer de próstata o la disfunción eréctil.

La primera edición, celebrada en 2023, reunió a más de 400 asistentes entre profesionales y ciudadanos y, en esta ocasión, se contará con especialistas de prestigio como David Sánchez Rienda, fisioterapeuta experto en fisioterapia obstétrica, uroginecológica y uro-andrológica que compartirá las últimas estrategias terapéuticas respecto al tema.

La fecha elegida coincide con el movimiento internacional Movember, dedicado a concienciar sobre la salud masculina.