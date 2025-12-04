Murcia celebra el V Simposio Técnico de la ONU sobre Economía Social y Solidaria - MURCIA CAPITAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 2025

MURCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Murcia acoge desde hoy el V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), un foro de alto nivel que incluye dos jornadas de trabajo hasta mañana 5 de diciembre, convirtiendo a la ciudad en el epicentro internacional de la economía social.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la presidenta de la UNTFSSE y responsable del programa de la OIT sobre cooperativas y economía social y solidaria, Simel Esim; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón; el comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España, Jaime Iglesias; el presidente de Social Economy Europe, CEPES, Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, y la concejala de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, según han informado fuentes de la organización en una nota de prensa.

Esta cita reúne a representantes de organismos multilaterales, instituciones financieras, agencias de la ONU, gobiernos, personas expertas y organizaciones de referencia de la economía social en el ámbito mundial. La cita, enmarcada en Murcia Capital Española de la Economía Social 2025, también coincide con el Año Internacional de las Cooperativas, un contexto que refuerza aún más la relevancia del encuentro.

Pedreño ha señalado que la Región Murcia "no es solo un territorio con tradición cooperativa: es un laboratorio internacional de innovación social. Donde la economía social no es un concepto abstracto, sino una forma de anclar territorio y crear riqueza entorno a valores como participación, democracia, proximidad y resiliencia. Por eso ha dicho, "la ONU mira hoy a Murcia. Porque este ecosistema demuestra que otro modo de crecer es posible y que la cooperación, cuando es real y sostenida, construye sociedades más fuertes, más equitativas y más preparadas para los retos del presente y el futuro".

Por su parte, Esim ha señalado que "la actividad de la Task Force está estrechamente vinculada con la experiencia de los territorios".

"Y Murcia, Capital Española de la Economía Social en 2025, es un lugar especialmente adecuado para celebrar esta reunión porque la Región cuenta con una larga tradición cooperativa y de economía social, sustentada en instituciones y organizaciones tan sólidas como UCOMUR y UCOERM. De hecho, para la ONU la Región de Murcia es un referente mundial de la economía social", ha subrayado.

PERSONAS CLAVE

Durante su intervención, Iglesias ha resaltado la importancia de contar en este simposio con un grupo de personas expertas del mayor nivel internacional. "Son las personas claves que impulsan la agenda de la economía social y solidaria en el mundo, y con ellas vamos a trabajar en un informe de seguimiento sobre la situación global de este modelo en la actualidad", ha destacado.

"Durante dos días vamos a reflexionar y debatir en este marco internacional para implementar a nivel local las políticas públicas en materia de economía social, como, por ejemplo, el relevo generacional o el impulso de las empresas verdes y circulares como una oportunidad para la inserción y la integración sociolaboral", ha resaltado Bernabé.

Por su parte, la consejera López Aragón, quien ha puesto el broche final a esta inauguración, ha señalado que "es un privilegio que la Región de Murcia se haya convertido en un punto de encuentro internacional de quienes impulsan este modelo económico en el sistema de Naciones Unidas y más en un año tan significativo para Murcia como Capital Española de la Economía Social".

IMPULSO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En esta primera jornada se han desarrollado diferentes ponencias que han permitido identificar las tendencias internacionales, nacionales y regionales en materia de economía social y revisar avances en las políticas públicas.

Asimismo, a lo largo del día de hoy y mañana se desarrollarán debates técnicos, mesas de análisis y sesiones de debate en profundidad, donde representantes de organismos internacionales, personas expertas académicas y líderes del sector compartirán experiencias y enfoques estratégicos para alinear prioridades y reforzar el trabajo conjunto dentro del sistema multilateral.

Durante este encuentro, los diferentes representantes de la economía social de la Región de Murcia han puesto en valor los principales hitos alcanzados a lo largo de este 2025, donde se ha destacado el liderazgo institucional, la cooperación entre administraciones y la consolidación de un ecosistema regional que se proyecta con fuerza hacia el ámbito internacional, reafirmando a Murcia como un referente en economía social y coincidiendo con la iniciativa de Murcia 1200.

Un foro que ha permitido avanzar en el diálogo internacional, presentar las fortalezas del ecosistema español y murciano, y definir los grandes ejes de trabajo que marcarán las políticas globales de economía social en los próximos años.