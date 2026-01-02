Murcia celebra su tradicional campaña de hemodonación navideña para garantizar las reservas hospitalarias

Un sanitaria extrae sangre a un voluntario en el marco de la campaña de hemodonación bajo el lema 'El mejor regalo vive dentro de ti, regala vida esta Navidad' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el Centro Regional de Hemodonación, celebra este viernes su campaña de hemodonación bajo el lema 'El mejor regalo vive dentro de ti, regala vida esta Navidad', según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La iniciativa busca garantizar las reservas de sangre durante esta época del año, en la que se experimenta una disminución de donaciones debido a viajes y cambios en la rutina, mientras las necesidades hospitalarias se mantienen constantes.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, y la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, han supervisado el desarrollo de la jornada, que está recibiendo donaciones de sangre y médula de murcianos y visitantes en la Sala Glorieta Uno del Ayuntamiento de Murcia, en horario de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Esta jornada busca sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar sangre también durante los periodos festivos, puesto que los centros hospitalarios están operativos los 365 días del año durante las 24 horas del día de forma ininterrumpida.

En concreto, los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) requieren diariamente entre 200 y 250 componentes sanguíneos para poder cubrir sus necesidades asistenciales.

Así, ha recordado Torres, "las necesidades hospitalarias no disminuyen durante la Navidad y Reyes, por lo que es esencial mantener suficientes reservas de sangre y componentes sanguíneos para atender cirugías, emergencias y tratamientos habituales".

Como agradecimiento, el servicio municipal de Parques y Jardines, dirigido por José Guillén, está obsequiando a los donantes con macetas navideñas.

"Esta campaña se impulsa desde el Servicio de Salud del Ayuntamiento de Murcia como parte del compromiso municipal con la prevención, la promoción de hábitos solidarios y el cuidado de la salud de toda la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con el Centro Regional de Hemodonación para garantizar una respuesta eficaz a las necesidades asistenciales de nuestros hospitales", ha recordado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, quien ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía, que puede donar sangre o médula hasta las 21.00 horas.

Asimismo, quienes no puedan acudir este viernes disponen de las unidades móviles del Centro Regional de Hemodonación que recorren la Región, así como de su sede habitual. Toda la información está disponible en la web oficial 'www.murciasalud.es/crh' y en sus redes sociales.

"Donar es un gesto sencillo, seguro y solidario que salva vidas y que cobra aún más importancia en fechas señaladas como la Navidad, cuando las donaciones descienden, pero las urgencias y tratamientos no se detienen", ha apuntado Torres.

Cabe recordar que los requisitos para donar sangre son cumplidos por la mayoría de la población, ya que sólo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud.