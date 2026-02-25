Murcia celebra este viernes y sábado el Año Nuevo Chino con gastronomía, comercio y cultura - JALEOS

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Murcia celebra el Año Nuevo Chino este viernes y sábado en el espacio Molinos del Río con una programación abierta al público que combina gastronomía, comercio y cultura y que se desarrollará en tres espacios clave: la entrada, el interior (auditorio y museo) y la terraza del recinto.

El evento propone un viaje contemporáneo a la cultura china a través de rituales tradicionales, mesas redondas, charlas, exposiciones, market y artesanía, street food, música y experiencias gastronómicas especiales. Una celebración pensada para todos los públicos que refuerza los lazos culturales y empresariales entre Murcia y China, según informa Jaleos en un comunicado.

Este viernes, a partir de las 17.30 horas y hasta las 21.00 horas se podrá acceder al espacio Molinos del Río, donde habrá un ritual tradicional chino, Danza del Dragón y el León Market y Artesanía China; así como la mesa redonda 'La fuerza de las empresas chinas en Murcia', moderada por Xiaobin Zhou; una visita guiada a la exposición 'From Inside China', de Pilar Morales Charla; y firma de libros a cargo de Quan Zhou (@GazpachoAgridulce).

Ya en la terraza de este espacio habrá una cena especial de Año Nuevo Chino (plazas agotadas) con Madre Tigre, Sevas Betancourt y Hanníbal, acompañados por Vértigo y Calambre DJ Set Sergio Galián-Dinner Time 4724.

El sábado, de 11.00 a 21.00 horas habrá un Market y Artesanía China y una zona Street Food China con Madre Tigre, Hanníbal y Vértigo y Calambre.

Ya en el auditorio y el museo se organizará una charla impulsada por Inversus sobre 'Comercio entre Murcia y China', así como una showcooking de dumplings, por Lin (Madre Tigre), la visita guiada a la exposición 'From Inside China', de Pilar Morales, la mesa redonda sobre 'La identidad china de segunda generación', moderada por Marta Hernández (periodista) y de 'Inspiración china desde Murcia', moderada por Pilar Morales (fotógrafa).

En la terraza de Molinos del Río habrá una exhibición de Tai Chi, por Miguel Barberá-Inocencio, la charla 'China, el país de los cítricos', por Llanos Girón, el show de baile tradicional chino y la actuación del DJ Set M. Lacroix-Cabalgando el Fuego.

El Año Nuevo Chino en Murcia se consolida así como un encuentro cultural y social que celebra la diversidad, la creatividad y el intercambio entre culturas, posicionando a Molinos del Río como un espacio vivo de diálogo y celebración. La entrada es libre hasta completar aforo.