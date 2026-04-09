Murcia conmemora el 175 aniversario del Entierro de la Sardina con un monumento en el corazón de la ciudad

Monumento conmemorativo para celebrar el 175 aniversario del Entierro de la Sardina en la confluencia de las calles El Pilar y Sagasta, punto exacto donde se situaba la histórica Rebotica Rubio y lugar de nacimiento de esta celebración - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con las agrupaciones sardineras, ha instalado un monumento conmemorativo para celebrar el 175 aniversario del Entierro de la Sardina en la confluencia de las calles El Pilar y Sagasta, punto exacto donde se situaba la histórica Rebotica Rubio y lugar de nacimiento de esta celebración.

La obra, una escultura de vidrio y hierro fundido sobre una columna de mármol de Macael, es creación del artesano Ismael Cerezo, conocido artísticamente como 'Flyppy', según ha informado el Ayuntamiento

Este nuevo hito urbano pretende, además de embellecer el entorno, reforzar la memoria colectiva de los murcianos y poner en valor el origen de una fiesta que está declarada de Interés Turístico Internacional.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha destacado que el Entierro de la Sardina es parte de la identidad murciana y su forma de "entender la vida y la celebración". Según el edil, ubicar el monumento en el lugar donde todo comenzó permite "conectar pasado, presente y futuro".